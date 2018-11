Radu Ioanid (Muzeul Holocaustului din Washington), despre afirmaţiile lui Ilan Laufer: 'În focul luptei politice se fac tot felul de declaraţii exagerate'

Istoricul Radu Ioanid, director al Departamentului de Arhivă al Muzeului Holocaustului din Washington, reacţionează la atacul grav lansat de fostul ministru Ilan Laufer la adresa preşedintelui Iohannis. Laufer a susţinut că Iohannis l-a respins pentru portofoliul Dezvoltării din cauza unor sentimente antisemite.

"În ciuda creşterii populismului, a extremismului şi a unor tendinţe antisemite în Europa, în general, cel puţin la nivelul clasei politice, noi am avut în ultimii ani un parteneriat excepţional cu România. Am să vă dau un exemplu: Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi Holocaustului este o iniţiativă care a fost susţinută foarte puternic de cei doi poli importanţi de putere din România, care nu sunt neapărat în armonie, ca să mă exprim delicat - este vorba de preşedintele Iohannis şi de preşedintele Parlamentului, domnul Dragnea. Domnul Iohannis şi domnul Dragnea au fost, fără să se coordoneze, într-o similitudine în ceea ce priveşte acest proiect important, pe care eu îl consider o viitoare carte de vizită fundamnentală a României. În condiţiile acestea, eu cred că în focul luptei politice din România se fac tot felul de declaraţii exagerate. Trebuie să facem un pas înapoi şi să vedem ce e în spatele lor", a declarat Radu Ioanid pentru STIRIPESURSE.RO.

Ilan Laufer a declarat, într-o conferință de presă susținută marți la sediul PSD, că refuzul președintelui Klaus Iohannis de a îl numi la Ministerul Dezvoltării este un act antisemit, anunțând că va face plângere împotriva acestuia la CNCD. Detalii AICI!