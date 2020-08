Radu Mihaiu, candidatul susținut de PNL la Primăria Sectorului 2: Suntem obligaţi să recuperăm timpul pierdut de vechii politicieni

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, la evenimentul lansării candidaturii lui Radu Mihaiu (USR) la Primăria Sectorului 2, că acesta cunoaşte problemele cetăţenilor din Sectorul 2 şi este o soluţie excelentă pentru primărie.

„PNL sprijină candidatura lui Radu Mihaiu pentru Primăria Sectorului 2. Fac această precizare către toţi simpatizanţii PNL, pentru că sunt unii care încearcă să creeze confuzii. PNL a format pe întregul Bucureşti cu partenerii de la USR-PLUS o echipă şi susţin pentru Primăria Capitalei a lui Nicuşor Dan şi a lui Radu Mihai aici la Primăria Sectorului 2. Cine altcineva ar putea să aducă fonduri europene decât cineva care a fost în Ministerul Fondurilor Europene, a girat această funcţie într-o perioadă dificilă şi care, într-un timp relativ scurt, a reuşit să facă paşi extrem de importanţi pentru absorbţia fondurilor europene? Cine altcineva poate ştii mai bine problemele părinţilor din Sectorul 2 decât Radu Mihaiu, care este tatăl a două fete, şi care ştie din experienţă proprie că în Bucureşti, în Sectorul 2 e nevoie de creşe, de grădiniţe, de generalizarea afterschool-ului, e nevoie de soluţii care să permită părinţilor să îşi desfăşoare activitatea profesională fără să fie afectată aceasta şi cariera de lipsa de organizare la nivelul sectorului 2. Radu Mihaiu este o soluţie excelentă pentru Sectorul 2”, a conchis Orban.

La rândul său, Radu Mihaiu a declarat că de 20 de ani „pesedismul” este la conducerea Primăriei Sectorului 2, iar nivelul administraţie locale de aici a rămas la cel din anul 2000, când edil era Neculai Onţanu.

„De 20 de ani, pesedismul se află la conducerea Sectorului 2. Fie că se numeşte Onţanu, fie că se numeşte Toader, primarii Sectorului 2 s-au întrecut în populisme, în corupţie. De 20 de ani, oamenii, bucureştenii, cetăţenii Sectorului 2, societatea a evoluat mult mai repede decât administraţia publică locală. Adevărul este că administraţia publică locală a Sectorului 2 a rămas la nivelul anilor 2000 de unde a luat-o domnul Onţanu. Suntem obligaţi să recuperăm timpul pierdut de vechii politicieni. Suntem obligaţi să aducem administraţia locală a Sectorului 2 la nivelul societăţii de astăzi. Acum 4 ani, când era secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, în colaborare cu echipa guvernului tehnocrat, am reuşit cea mai mare absorbţie de fonduri europene din istoria României, peste 7 miliarde de euro. Asta ne-a arătat că oamenii integrii şi competenţi chiar pot face diferenţa în administraţia locală. Asta vom face şi la Sectorul 2”, a explicat Mihaiu.

El şi-a prezentat priorităţile pe care le va avea ca primar de sector şi a precizat că doreşte ca bucureştenii să trăiască modern şi civilizat.

„Priorităţile mele pentru Sectorul 2 sunt priorităţile unui trai modern şi civilizat. Priorităţile mele sunt priorităţile cetăţenilor Sectorului 2. Vrem o curăţenie ca acasă. Nu vrem ca atunci când ieşim pe stradă să vedem munţi de gunoaie de care nu se ocupă nimeni. Vrem o comunitate de afaceri prosperă care să genereze dezvoltare, să genereze prosperitate. Vrem să se creeze start-up-uri noi în Sectorul 2 şi să rămână în Sectorul 2 pentru că asta generează prosperitate. Vrem să avem locuri de muncă aproape de casă, vrem spaţii verzi mai multe. Sectorul 2 este sectorul cu cel mai puţin spaţiu verde pe cap de locuitor. Vrem locuri de petrecere a timpului liber. Vrem să nu mai fim sufocaţi de maşini, să nu mai petrecem două ore în trafic în fiecare zi, vrem siguranţă pentru copiii noştri şi o primărie mai suplă care să reacţioneze prompt la nevoile cetăţenilor. Vrem, cu alte cuvinte, o ţară ca afară, şi o vom face”, a concluzionat Mihaiu.

De asemenea, liderul USR Dan Barna a amintit de începutul carierei politice a lui Radu, ca secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, în timpul guvernării tehnocrate, vreme în care a transparentizat toate achiziţiile şi contractele pe fonduri europene.

„Am lucrat cu Radu în timpul guvernării lui Dacian Cioloş. Radu s-a înhămat să facă acel lucru pe care nu îndrăznea nimeni să-l facă, să transparentizeze şi să facă publice achiziţiile şi contractele pe fonduri europene. Transparentizarea i se datorează lui direct, în mod personal. Are cele două caracteristici despre care USR PLUS vorbeşte mult: competenţă şi calitate. Calităţi pe care construim proiectul pentru Bucureşti alături de partenerii de la PNL, şi sunt cele două calităţi de care Bucureştiul are nevoie după 30 de ani”, a spus Dan Barna.