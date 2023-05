Deputatul PSD Radu Popa: L-am invitat pe Dâncu la restaurant, s-a întâmplat să fie acolo Târziu și Coldea

Deputatul PSD Radu Popa a relatat sâmbătă, într-o postare pe contul său de socializare, care este „povestea adevărată” a întâlnirii pe care a avut-o într-un restaurant din Capitală cu senatorul PSD Vasile Dâncu, senatorul AUR Claudiu Târziu și fostul adjunct SRI, Florian Coldea.

„Povestea adevărata este următoarea: soției mele îi place să gătească și, de aceea, weekendurile le petrecem de obicei cu prietenii, acasă. Sâmbăta asta, nașul nostru, prof. Vasile Dâncu a fost în București si a avut câteva ore libere la prânz. Așa că am profitat de o companie plăcută si l-am invitat în oras. În restaurantul la care am mers se întâmpla să mai fie, printre multi altii, la mese învecinate, alți doi parlamentari - un deputat de la PSD si unul de la PNL - un celebru jurnalist si gen. Florian Coldea cu soția, care erau deja acolo când noi am ajuns”, a scris deputatul.

„Toti eram la mese separate dar când am intrat, prof. Dâncu a mers să salute familia Coldea și, pentru câteva minute, a rămas la masa dumnealor. După ce s-a întors la masa noastră comentariile “de la distanță” au continuat și cum mesele restaurantului erau relativ apropiate, după un timp ne-am strâns toți la aceiași masă. Pe la masa noastră au trecut, pe rând, deputatul PNL, apoi jurnalistul, apoi deputatul PSD. La final, noi doi am plecat cu prof. Dâncu iar fam. Coldea a rămas în restaurant, la fel cum au făcut și deputatul PSD și jurnalistul de care v-am scris mai sus. Afară, la ieșire, în fata restaurantului, ne-am intersectat cu senatorul Claudiu Tarziu, pe care l’am salutat si ne-am continuat drumul. Asta e povestea neromanțată. Restul e cancan”, a adăugat Radu Popa.