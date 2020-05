Radu Preda, interpelare către ministrul Economiei - se solicită clarificări cu privire la schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei de film

Liderul senatorilor PSD, Radu Preda, a adresat o interpelare ministrului Economiei Virgil Popescu prin care solicită clarificări cu privire la schema de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film în România.

*

Stimate domnule Ministru,

La data de 13 iunie 2018, a fost adoptata HG421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice. Astfel, prin aceasta schema de ajutor de stat, se ofera stimulente financiare producatorilor de opere audiovizuale, respectiv decontarea cheltuielilor eligibile pentru productia unei opere audiovizuale, in limita a 35% sau 45% din valoarea lor, dupa caz. In aceste conditii, bugetul anual maxim a fost fixat la suma de 233 milioane lei, iar furnizorul schemei a fost desemnata a fi Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. In acest sens, Comisia a eleborat legislatia secundara de implementarea a schemei printr-o serie de Ordine ale presedintelui institutiei. Vorbim aici de Ordinele cu caracter normativ nr. 166, 202, 232, 262, 316, 317 din 2018 si 124, 195, 196 si 197 din 2019.

Pe aceasta cale, prin Ordinul nr. 340/2019 din data de 30 decembrie 2019, Presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza a decis suspendarea pe o perioada de 45 zile a ordinelor mentionate, suspendare care a incetat la data de 16.02.2020. Insa, acest demers este cel putin contestabil din punct de vedere legal, Comisia avand obligatia legala de a duce la indeplinire prevederile Hotararii de Guvern, ea nefiind indreptatita sa suspende practice aplicarea unei Hotarari de Guvern.

Pe data de 9 ianuarie a.c., prin OUG 1/2020 furnizorul schemei a devenit Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. In aceste conditii, noul furnizor nu a elaborat nici pana in prezent normele de aplicare a prevederilor HG 421/2019, avand in vedere faptul ca vechile norme prevazute prin Ordinele a caror suspendare a expirat fac referinte la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. Astfel, in acest moment nu este clar care este legislatia aplicabila, cu toate ca HG 421/2018, care este in vigoare, prevede un caracter multianual 2018 – 2020.

De asemenea, printre efectele incertitudinii legislative se numara si faptul ca nu este clar ce conditii de forma trebuie sa indeplineasca solicitarile de plata pentru proiectele aprobate, avand in vedere caf orma acestora este prevazuta in Ordinele mai sus mentionate, dar, in prezent, nu este clar daca mai sunt sau nu in vigoare.

In sensul celor mai sus prezentate, sunt necesare reamintirea si sublinierea anumitor mentiuni cu privire la finantarea aferenta anilor 2018-2019, privitor la care, conform prevederilor articolului 51 din Hotararea de Guvern mentionata: “Bugetul maxim anual al schemei care poate fi angajat cuprinde pe lângă bugetul prevăzut la alin. (2) şi sumele stabilite cu această destinaţie, dar neutilizate în anii anteriori, în limita bugetului maxim al schemei şi în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate prin legile bugetare anuale.”

Totodata, este necesar de mentionat faptul ca, pentru anul 2018, au fost alocati 232.000.000 lei, proiectele depuse spre finantare fiind in valoare de 167.397.415.79 lei, rezultand asadar o suma neutilizata in valoare de 64,602,584.21 lei, care, potrivit prevederilor HG421/2018, ar fi trebuit reportata pentru anul 2019. Insa, la data de 7 noiembrie 2019, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a inchis sesiunea pentru 2019, motivand ca fordurile au fost epuizate. Ori, avand in vedere faptul ca reportarea sumelor din 2018 ar fi permis continuarea finantarii, acest lucru este unul incorect. Astfel, dupa inchiderea sesiunii, in anul 2019, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a refuzat sa mai primeasca proiecte, atat de la persoanele care s-au prezentat cu documentele direct, cat si in cazul trimiterilor postale. De aceea, este necesar de precizat faptul ca, in conformitate cu prevederile HG 421/2018, articolul 3, alineatul 52: "În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, cererile de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat în bugetul anual alocat, dar care îndeplinesc cumulativ condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, sunt analizate de Comisia de Film în România, urmând să fie finanţate din bugetul anului următor, în cazul în care sunt aprobate."

Se observa astfel ca, indiferent de epuizarea fondurilor, CNSP nu avea dreptul sa refuze primirea documentelor, proiectele depuse dupa epuizarea fondurilor urmand a fi finantare din bugetu anului ulterior.

Prin urmare, fata de toate cele de mai sus, in momentul de fata, nu se pot stabili in mod clar si precis urmatoarele aspecte:

1- daca, sub ce forma si catre cine trebuie indreptate proiecte noi

2- sub ce forma trebuie facute cererile de plata pentru proiectele aprobate si auditate si cand anume se vor face aceste plati,a vand in vedere ca, in mod normal, forma ar trebui sa fie cea prevazuta in legislatia de la momentul obtinerii aprobarii pentru finantare

3- ce se intampla cu proiectele care au fost depuse, dar a caror primire a fost refuzata de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si care erau indreptatite la finantare conform HG 421/2018.

De asemenea, este de mentionat faptul ca, după ce Schema a fost trecută la Ministerul pe care il conduceti, ministrul-secretar de stat responsabil a semnat un Ordin privind constituirea Comisiei de Film din România și pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia. Acest Ordin a fost semnat in data de de 20 ianuarie 2020, dar a fost publicat pe site in data de 10 martie 2020. (!!) Aspect la care adaugam ca acest Ordin emis in data de 20 ianuarie are numarul de inregistrare 225, impunandu-se intrebarea fireasca de altfel: care sunt cele 224 de alte Ordine emise in primele 20 de zile ale lunii ianuarie 2020? Si, in plus, aparand si intrebarea la fel de fireasca si de legitima avand in vedere publicarea Ordinului, care presupune momentul efectiv de realizare a Ordinului si de datare a acestuia, avand in vedere posibilitatea ca acesta sa fi fost realizat in luna martie a anului 2020, dar datat cu data de 20 ianuarie.

De aceea, avand in vedere faptul ca, in conformitate cu revederile articolului XXVII din OUG 1/2020, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a devenit furnizorul schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi productiei de film în Romania constituită conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 421/2018, si luand spre analiza toate aceste aspecte si neclaritati prezentate mai sus, pe care va rog sa le tratati cu raspunsuri si lamuriri punctuale si doveditoare, va rog, stimate domnule Ministru, sa imi comunicati urmatoarele,

1. Cum vor fi tratate proiectele de realizare a unor opere audiovizuale depuse in perioada cuprinsa intre 07.11.2019 si 09.01.2020 potrivit prevederilor HG 421/2018, a caror primire a fost refuzata de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza?

2. Cum vor fi solutionate din punct de vedere al legislatiei aplicabile solicitarile de plata depuse deja, in conformitate cu prevederile HG 421/2018, avand in vedere faptul ca acestea au fost depuse in conformitate cu prevederile legislatiei secundare in vigoare la momentul aprobarii finantarii proiectului, exprimata prin ordine ale Presedintelui Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, ordine a caror suspendare a incetat la data de 16.01.2020, fara a fi inlocuite cu o noua legislatie secundara?

3. Cum, daca si cand au fost sau vor fi introduse modificarile corespunzatoare necesare pentru finantarea schemei de ajutor de stat mentionate in structura bugetului Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, in conformitate cu prevederile articolului XXVII, alineatele 4 si 5 din cadrul OUG 1/2020?

Solicit raspuns scris.

Va multumesc.

Cu deosebit respect,

Senator, Radu Preda