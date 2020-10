Radu Tudor a răbufnit, după ce prefectul de București a plecat în concediu: 'Voi sunteți bine cu capul?! E vecină cu dezertarea pe câmpul de luptă!'

Jurnalistul Radu Tudor se arată siderat de faptul că prefectul de București, liberalul Gheorghe Cojanu, și-a luat concediu. El se întreabă cum poate premierul Ludovic Orban și ministrul de Interne, Marcel Vela, să aprobe un asemenea gest.

„Cu scuze pentru abordarea neacademica: voi sunteti bine cu capul?!

Milioane de romani sunt ingrijorati, pe zi ce trece, in mod firesc, de evolutia pandemiei. Suntem intr-o toamna complicata, avem in fata o iarna si mai complicata. Spitalele sunt pline, sectiile ATI deja in pragul de refuz, am trecut pragul de 4000 de infectati pe zi, iar rata deceselor urca spre infioratoarea cifra de 100 pe zi.

Fiecare se zbate sa gaseasca o solutie, sa intinda o mana de ajutor, sa contribuie cu ceva la prevenirea unei catastrofe pentru Romania. Fiecare, mai putin prefectul de Bucuresti. Adica exact acolo unde sunt cele mai mari probleme din toata tara. Si unde se concentreaza 20% din PIB-ul Romaniei. E asadar o datorie de onoare si o provocare de securitate nationala sa te implici.

In tot acest tavalug de griji, nevoi, teama si efort istovitor, prefectul Capitalei, liberalul Gheorghe Cojanu si-a luat concediu. Da da, ati auzit bine, cu 24 de ore inainte cifrei fatidice de 3 la 1000 infectare in Bucuresti, liberalul Cojanu si-a luat concediu. Iar secretarul de stat Sorescu de la MAI, coordonator al prefectilor, i-a aprobat concediu.

Cu scuze pentru exprimarea neacademica : voi sunteti bine cu capul?!

Cojanu, Sorescuast….asta face un cetatean roman, un demnitar, un om platit de Guvern in fata unei uriase incercari, cea mai mare dupa evenimentele din Decembrie 1989 si cutremurul din 1977? Unul isi ia concediu si altul aproba? Eu cred ca nu sunteti normali la cap. Dar e posibil sa fiu subiectiv. Astept opinia specialistilor sistemului care trece prin cele mai mari tensiuni profesionale : cel medical.

PS : Cum pot tolera ministrul de interne si primul ministru o asemenea situatie vecina cu dezertarea pe campul de lupta, cand pandemia a fost deja declarata de OMS drept “un razboi”?!”, a precizat într-un articol pe blog jurnalistul Radu Tudor.