Radu Tudor, reacție NEAȘTEPTATĂ după gafa lui Bruynseels: 'Pentru cei care n-au aflat încă - Rusia nu este stat membru NATO'. Ce apel are realizatorul Antena3

Ramona Bruynseels, candidata Partidului Puterii Umaniste la Președinția României, a declarat luni seară că Rusia face parte din NATO. Realizatorul Antena 3 Radu Tudor a reacționat, facând câteva precizări „pentru cei care n-au aflat încă” faptul că Rusia nu este un stat membru NATO. De asemenea, Radu Tudor face un apel la toți politicienii implicați în campanie să facă o minimă documentare înainte de a se pronunța pe astfel de subiecte sensibile.

„Pentru cei care n-au aflat inca :

* Rusia nu este stat membru NATO

* NATO si Rusia nu au exercitii militare comune

* NATO condamna ferm agresiunile repetate ale Rusiei din bazinul Marii Negre, anexarea ilegala a Crimeei (2014), sprijinul dat separatistilor din Estul Ucrainei, atacurile informatice si operatiunile de tip razboi hibrid in spatiul aliat

* Intarirea Flancului de Est al NATO, zona din care face parte si Romania, este unul din obiectivele strategice ale Aliantei in fata lipsei de predictibilitate si incalcarii repetate a unor acorduri internationale de catre Rusia

* Rusia este un partener de dialog al NATO in cadrului Consiliului NATO-Rusia (NRC), nu un membru al Aliantei

* In ciuda incalcarilor flagrante ale dreptului international si agresivitatii militare de care da dovada, a operatiunilor hibride in spatiul aliat din partea Rusiei, NATO isi doreste un dialog functional cu Moscova. Acesta e insa impiedicat de atitudinea Moscovei si deciziile unilaterale si periculoase ale acesteia

* “Nu dorim un nou Razboi Rece”, a declarat in repetate randuri Secretarul General al NATO Jens Stoltenberg

* In ciuda acestor asperitati, dialogul continua, dar apararea aliata se intareste pentru ca exista o serioasa responsabilitate fata de statele membre si populatiile acestora. NATO intareste apararea, transmite mesaje ferme pentru descurajarea agresivitatii Rusiei, mentinand in acelasi timp, pe cat posibil, calea dialogului

* 5 iulie 2019, ultima intalnire NATO – Rusia. Declaratiile Secretarului General Jens Stoltenberg :

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_167680.htm



* Relatia NATO-Rusia, explicata simplu, pentru cei care n-au facut inca o elementara documentare :

https://www.nato.int/cps/en/natohq/115204.htm



* 28 august 2019 : Presedintele Comitetului Militar al NATO a avut un dialog cu seful Statului Major al Armatei Federatiei Ruse, generalul Valeriy Gherasimov



https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_168426.htm



PS : Fac un apel la toti politicienii implicati in campanie. Inainte de a va pronunta pe un subiect atat de sensibil, faceti o minima documentare. Majoritatea politicienilor din Romania confunda statutul de partener cu cel de aliat, folosesc expresii de genul “NATO si Romania” neintelegand ca din aprilie 2004 NATO suntem noi, confunda baze americane cu baze NATO si invers.”, scrie Radu Tudor pe Facebook.