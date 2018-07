Radu Tudor, reacţie la GAFA făcută de Petre Daea chiar în emisiunea sa: 'Aviz politicienilor pe viitor...'

Realizatorul TV Radu Tudor reacţionează la gafa făcută de ministrul Agriculturii, chiar în emisiunea sa. Petre Daea a susţinut marţi seară la Antena 3 că porcii infestaţi trebuie incineraţi, afirmând că este "o muncă extraordinară, ca la Auschwitz".

"Nu există antidot, nu există vaccin, nu există medicamente, singura metodă este sacrificarea. Porcii se incinerează, este o muncă extraordinară. Acolo este ca la Auschwitz. Efective de porci care se asomează, trec în partea cealaltă şi se pun pe foc, o fac medicii veterinari care sunt la limita rezistenţei, să stai cu 2000- 3000 de porci care trebuie sacrificaţi zilnic", a spus ministrul Petre Daea.

Vezi şi: Agent FBI, sfaturi pentru toţi şoferii: De ce trebuie să ţii cheile maşinii în folie de aluminiu sau în cutii de conserve

"Pentru greseli majore de exprimare in legatura cu suferinta uriasa a poporului evreu, scuzele publice reprezinta singura cale de consecinta. La fel au facut Klaus Iohannis si Petre Daea, plus Liviu Dragnea in numele PSD (pentru a intari iertarea pe care si-o cere Daea public). Aviz politicienilor pe viitor la afirmatii pe acest subiect extrem de sensibil pentru un popor ce a suferit prea mult!", este reacţia lui Radu Tudor.

Joi, Daea şi-a cerut scuze public, arătând într-un comunicat transmis de Ministerul Agriculturii că a vrut să prezinte "situaţia deosebit de grea cu care se confruntă în această perioadă crescătorii de porci" şi să îşi exprime "durerea sufletească".

Vezi şi: Medicii trag un semnal de ALARMĂ: Obiceiurile banale care îţi distrug rinichii .