Radu Tudor sare în apărarea lui Nicolae Ciucă: Replică tăioasă pentru UDMR, după declarațiile lui Kelemen Hunor

Jurnalistul Radu Tudor (Antena 3), cunoscut ca un apropiat al structurilor militare, sare în apărarea generalului (r) Nicolae Ciucă, desemnat de președintele Iohannis drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Radu Tudor răspunde dur argumentelor UDMR, după ce președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a afirmat că în principiu nu este de acord să fie guvernul condus de militari.

„In legatura cu aceasta dilema a UDMR, sunt cateva aspecte de semnalat.

1. Toti barbatii care au condus guvernele Romaniei dupa decembrie 1989 sunt militari in rezerva. Unii cu gradul de soldat, altii cu grade mai mari. Functie de indeplinirea serviciului militar obligatoriu, durata acestuia si alte conditii pe care le indeplineste un barbat din Romania pana la o anumita varsta

2. Doi generali au fost premieri interimari in Romania : generalul Eugen Bejinariu in 2004 si generalul Gabriel Oprea in 2015. Nu stiu daca pe atunci UDMR avea aceeasi reticenta la militari ai Armatei Romane in functii politice

3. Exista si printre politicienii UDMR care au indeplinit functii publice importante – ministri, secretari de stat, parlamentari, etc – militari in rezerva ai diverselor structuri militare romanesti. Acestia sunt cunoscuti si bine evidentiati de catre institutiile respective

4. Odata cu trecerea in rezerva, orice militar se bucura de toate drepturile constitutionale de care se bucura orice civil : de a face politica, de a fi ales, de a ocupa functii publice

5. Militarul roman e bun pentru UDMR doar atunci cand avioanele militare zboara cu pacienti civili zi si noapte, cand medicii militari lucreaza in spitalele civile, cand Armata ridica spitale COVID pentru civili, cand militarii intervin la inundatii si alte calamitati si in zeci de alte situatii dificile pentru tara.

Atunci ei sunt buni, zi si noapte, ca sa doarma UDMR linistit la putere, in administratia centrala si locala.

Altfel, sa ocupe functia de premier, vicepremier sau ministru e mai bun un politician UDMR decat un militar roman in rezerva, nu-i asa?Szervus!”, scrie Radu Tudor pe blog.

Liderul UDMR Kelemen Hunor spune că nu e de acord ca guvernul să fie condus de un militar, așa cum e Nicolae Ciucă, dar crede că pe termen limitat, acest executiv poate fi o opțiune.

„Vom avea o discuție cu colegii noștri să luăm o decizie. Atât pot să vă spun în acest moment. Important este să avem săptămâna viitoare un guvern cu puteri depline. Nu exclud, am spus că pot accepta o astfel de soluție. În principiu nu sunt de acord să fie guvernul condus de militari, dar acum este o situație excepțională. (...) În a doua sesiune, va urma o moțiune de cenzură. Eu nu mă ascund după deget și spun cum văd lucrurile. Avem nevoie de un guvern cu drepturi depline. Prima mare încercare, dacă trece acest guvern, va fi în primăvara anului viitor", a declarat Kelemen Hunor.