Radu Tudor prezintă două scenarii bombă în cazul dronei din Marea Neagră: se agită apele în regiune

Analistul Radu Tudor prezintă două posibile consecințe după doborârea de către ruși a dronei militare americane în largul Mării Negre. Ambele scenarii tensionează și mai mult situația din regiune, și așa agitată în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Radu Tudor prezintă în analiza sa situația de moment, dar și ce țări ar putea să recupereze drona.

„Potrivit unor surse militare, drona americana doborata de aviatia de vanatoare ruseasca este abandonata pe fundul Marii Negre. De la punctul impactului cu apa, este foarte posibil ca drona sa-si fi schimbat pozitia, pe fondul existentei unor puternici curenti marini.

Fortele americane nu dispun de capabilitati de suprafata sau submarine pentru a putea recupera epava dronei MQ-9 din apele internationale ale Marii Negre.

NATO riverane, doar Turcia are capacitate submarina dezvoltata, ce ar putea fi utila in astfel de operatiuni. E insa putin probabil ca o va face”, a spus Radu Tudor, pe blogul său.

Scenariile invocate

„Cele 2 scenarii de actiune in cazul dronei americane doborate de Rusia. In prezent, sunt doua variante analizate in mediile militare:

Drona prabustita, aflata pe fundul marii undeva la 15-20 metri adancime, va ramane definitiv acolo sau va fi plimbata de curentii marini in diverse pozitii

Rusia va folosi capacitatea submarina si de suprafata pentru a fura drona in scop de spionaj militar (extragerea datelor) si spionaj industrial (furt de tehnologie)”, a concluzionat Radu Tudor.

Rușii, avertizați de americani

Oficiali americani i-au spus ambasadorului rus în SUA că Moscova trebuie să fie mai atentă când zboară prin spaţiul aerian internaţional, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Casei Albe, John Kirby, în urma prăbuşirii unei drone militare americane în Marea Neagră după ce a fost interceptată de avioane de luptă ruseşti, relatează Reuters, informează Agerpres.

Drona nu a fost recuperată

Kirby a afirmat de asemenea că drona de supraveghere MQ-9 nu a fost recuperată şi ar putea să nu fie recuperată niciodată, dată fiind adâncimea Mării Negre în zona unde a fost doborâtă. "Nu a fost recuperată. Şi nu sunt sigur că vom reuşi să o recuperăm. Acolo unde a căzut în Marea Neagră apa este foarte adâncă. Prin urmare, încă evaluăm dacă pot exista încercări de recuperare. S-ar putea să nu existe", a declarat Kirby.

Rusia va încerca să recupereze rămășițele dronei militare americane care a căzut în Marea Neagră, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Moscovei, Nikolai Patruşev.

Context

Pentagonul a spus că unul din avioanele ruseşti Su-27 a lovit marţi elicea dronei, făcând-o inoperabilă, în timp ce Ministerul Apărării rus a dat vina pe "manevrele bruşte" ale dronei pentru prăbuşire şi a precizat că aeronavele sale nu au intrat în contact cu dispozitivul.

Antonov, ambasadorul rus, a declarat că drona "se îndrepta deliberat şi provocator spre teritoriul rus cu dispozitivul de recepţie-transmisie oprit".