Raed Arafat a DEZVĂLUIT un caz ȘOCANT din sistemul de urgență: angajată prinsă beată la serviciu s-a întors la muncă prin decizie a instanței

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru situații de urgență din cadrul MAI, a dezvăluit vineri că un angajat de la sistemul de urgență a fost dat afară după ce a fost prins beat la serviciu, dar instanța a decis că poate să se întoarcă la muncă.

„Azi a venit o doamna suprinsa sub alcool la serviciu, din pacate decizia instantei a fost sa se intoarca la lucru. Eu la ambulanta sau serviciul de urgenta la volan, sau in exercitarea serviciului am mari semne de intrebare daca persoana e apta. Daca sefii o dau afara si s-a intors prin decizie judecatoreaca, problema e ca urmatorii sefi nu o mai dau afara ca oricum se intoarce. Nu e des, dar sunt 2-3 cazuri pe an. Mesajul acum este ca 'Puteti sa beti in serviciu ca oricum nu patiti nimic'”, a declarat Raed Arafat la Antena 3.

