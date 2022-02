Reacția lui Raed Arafat, după decizia CCR despre măștile în aer liber

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marți, la Antena 3, după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională ordonanța care impunea obligativitatea purtării măștii de protecție în aer liber, că rămâne în picioare textul de lege care prevede obligativitatea purtării măștii în spații închise.

„Deci decizia intr-adevar priveste procedura prin care s-a adoptat Ordonata. Avizul Consiliului Legislativ este consultativ, dar obligatoriu sa fie luat, asta e clar, e o problema procedurala. Pana se publica decizia CCR, masurile raman valabile. Dupa ce se publica, mai sunt 45 de zile de corectare, timp in care se suspenda aplicarea lor, dupa care se anuleaza complet. La acest moment masurile raman valabile. Cand se publica nu mai purtam in exterior, dar in spatii inchise si transportul in comun ramane valabila purtarea mastii”, a spus Arafat.

Întrebat dacă masca în aer liber a ajutat in pandemie, acesta a răspuns: „Poate daca esti singur pe strada, acolo poate nu ajuta, dar daca esti in spatiu cu statie de autobuz, daca erai la rand undeva, daca erai in centrul vechi sambata seara, cu siguranta a avut un rol de prevenire. Nu a fost o masura romaneasca, a fost aplicata international”.

