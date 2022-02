Avertismentul lui Augustin Zegrean, după decizia CCR: 'Să nu înțeleagă nimeni că de mâine nu mai trebuie sa poarte mască'

Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a declarat marți, la Antena 3, după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională ordonanța care impunea obligativitatea purtării măștii de protecție în aer liber, că efectele nu intră imediat în vigoare.

„Initial, legea 55 (privind masurile din pandemie) nu prevedea obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise si s-a intervenit cu Ordonanta de Urgeta. Eu cred ca acolo este problema: conform Constitutiei nu pot fi afectate prin OUG drepturile si libertatile fundamentale. Judecatorii CCR au 30 de zile sa publice decizia. Oricum, pana cand decizia nu intra in vigoare, legea este in vigoare, sa nu inteleaga nimeni ca de maine nu mai trebuie sa poarte masca. Numai de cand se publica in Monitorul Oficial devine obligatorie si dupa aceea se suspenda textul 45 de zile. Daca nu se intervine cu o lege, atunci (prevederea) se pune deoparte, e scoasa din corpul legislatiei”, a declarat Zegrean.

Ce se intampla cu amenzile primite in baza textului neconstitutionl? Teoretic, amenzile platite raman platite, a spus Zegrean. Doar in cazul amenzilor contestate si aflate in prezent in faza de solutionare ar putea instantele sa le anuleze.

