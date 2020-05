Raed Arafat e categoric: 'Toţi confirmaţii pozitiv trebuie să fie internaţi'

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat, miercuri seară, că în această fază a epidemiei de coronavirus din ţara noastră este obligatoriu ca persoanele confirmate pozitiv cu Covid-19 să fie internate în spitale sau în spaţii anexate unităţilor spitaliceşti.

"La acest moment, la toţi confirmaţii pozitiv, regula este să fie internaţi. Dacă sunt uşor sau asimptomatici, pot fi internaţi în spaţii separate, dar anexate spitalului. Noi asta am şi recomandat: dacă sunt mulţi, luaţi-vă un hotel, luaţi-vă o clădire şi puneţi-i acolo, dacă nu în spital. Am avut cazuri uşoare care nu au putut fi internate pentru că s-au umplut unele spitale, am avut la Giurgiu, la Vrancea treaba asta şi am luat pacienţi şi i-am mutat la alt spital, nu i-am trimis acasă, pentru că în această fază încă nu e momentul în care să trimiţi pozitivii, care sunt contagioşi, acasă, pentru că ei intră în legătură cu familia, cu alţii, noi nu ştim care va fi situaţia acolo", a spus Arafat, într-o emisiune la Digi24, potrivit agerpres.ro.

Raed Arafat a adăugat că, pe lângă riscul ca pacienţii cu Covid-19 care refuză internarea să transmită virusul şi celor apropiaţi, cei cu care locuiesc aceştia vor trebui să intre în izolare, iar izolarea va fi extinsă inclusiv pentru familie cu alte 14 zile după ce pacientul va fi declarat vindecat.