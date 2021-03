Raed Arafat explică participarea sa la şedinţa PNL: Când sunt cerut să explic, discutăm. Una este să explice un medic, alta e să explice altul pe linie politică

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a precizat, luni seară, că a fost invitat de către premierul Florin Cîţu să particie la şedinţa conducerii PNL şi a afirmat că nu a văzut ”nicio problemă” în această invitaţie. ”Când sunt cerut să explic, explic şi discutăm” a declarat Arafat, potrivit news.ro.

”La rugămintea domnului prim-ministru, dacă pot să mă duc să explicăm acolo şi cu domnul ministru Cîmpeanu şi cu domnul ministru Bode măsurile şi am acceptat să mă duc fără nicio problemă. Când sunt cerut să explic, explic şi discutăm, nu se pune problema (...) Dacă mă cheamă oricine, eu mă duc şi explic, nu am problema, mă duc şi explic. Şi când mi s-a cerut să explic, am explicat”, a declarat, luni seară, la Digi 24, Raed Arafat, întrebat despre participarea la şedinţa conducerii PNL.

Citește și: Dominic Fritz, ieșire dură la adresa protestatarilor: ‘Aceste persoane sunt împinse de la spate de niște extremiști cu un discurs violent, xenofob și antieuropean’

Şeful DSU a afirmat că ”una este să vină să explice un medic, alta e să vină altul să explice pe linie politică”.

Raed Arafat a participat, luni, la şedinţa Biroului Executiv al PNL. Unii lideri ai formaţiunii au criticat invitarea acestuia, în timp ce alţii au apreciat prezenţa şefului DSU.

Deputatul PNL Florin Roman a afirmat că a fost o eroare politică majoră invitarea lui Raed Arafat, în timp ce deputatul PNL Dan Vîlceanu a afirmat că a fost foarte utilă prezenţa şefului DSU Raed Arafat la şedinţa de luni a conducerii liberale.