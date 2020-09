Raed Arafat face un anunț CATASTROFAL: 'Riscăm să avem o iarnă extrem de dificilă. Nu ai mască, nu votezi'

Raed Arafat a anunțat că România riscă să aibă o iarnă destul de grea, dacă cetățenii nu vor respecta normele și legile sanitare. La Antena 3, șeful DSU a precizat că viitorul vaccin anti-COVID-19 va fi administrat, când va fi primit, prima dată celor care sunt în grupele de risc.

”Vedem clar că nu scădem, vorbim chiar despre o creștere. Suntem de la 1.200 la 1.600, situația nu este stabilă, trebuie să aplicăm regulile. Riscăm să avem o iarnă extrem de dificilă, dacă îi ascultăm pe cei care spun că virusul nu e atât de virulent, că nu mai are putere, că nu mai e periculos. Dacă vom respecta, am putea avea speranțe din primăvară.

Acum trecem către o perioadă destul de încărcată şi critică pentru că se combină cu gripă sezonieră, deci clar că vom avea probleme mai mari, chiar dacă şi gripa sezonieră se limitează răspândirea ei prin purtarea măştii. Ajutorul populaţiei major este respectarea regulilor. Nu te costă nimic dacă porţi o mască, dar te poate costa o viaţă (...) dacă asculţi şi nu porţi mască pui în pericol şi viaţa celor apropiaţi, şi regretul este tardiv. (...) Astea sunt probleme reale şi oamenii trebuie să conştientizeze că este o muncă în echipă aici şi marea parte a echipei este omul de rând.

Dacă se respectă regulile şi dacă oamenii respectă exact regulile care sunt recomandate riscul va fi minimalizat la maxim. (...) Trebuie să înţeleagă toată lumea: dreptul la vot e dreptul la vot, incontestabil. Dacă te duci la vot, trebuie să ai la tine cartea de identitate şi, de data asta, trebuie să ai şi mască. Poţi să votezi dacă nu ai carte de identitate? Nu? Nu poţi să intri în secţia de votare fără mască. Nu poți să votezi fără cartea de identitate, nu poți să votezi nici fără mască. Regulile vor trebui să fie aplicate cu stricteţe la toate secţiile. Nu ai mască, îți dăm mască. Nu vrei să o porți, intervin alte chestii.

A venit o nouă tranșă de redemsivir. Când va veni vaccinul, primii care îl vor primi sunt cei din grupele de risc. Orice spital trebuie să aibă secție COVID.”, a declarat Raed Arafat, la Antena 3, în emisiunea lui Radu Tudor.

Arafat a fost întrebat și dacă este luată în calcul reintroducerea unei stări de urgență, din cauza numărului tot mai mare de infectări.

„Noi am zis că vom merge pe ideea măsurilor zonale sau regionale, dar este clar că never say never, niciodată să nu spui niciodată. Nu ştim cum va evolua şi este posibil la orice moment, dacă evoluţia va fi una dramatică, să se ia măsuri mai drastice. Dar intenţia este să se ia măsuri pe localităţi, pe zone. La acest moment nu s-a pus în discuție, dar totul depinde de noi. Împreună putem să prevenim o situație care să nu ne ducă spre măsuri drastice. Dar astfel de măsuri pot fi luate zonal. Trebuie să înțelegem că toți avem un rol major. Nimeni nu poate să spună că sută la sută nu, dar noi sperăm să nu ajungem într-o asemenea situație.”, a explicat Arafat.

