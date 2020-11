Raed Arafat: Guvernul a discutat o OUG care să permită absolvenţilor de Medicină înscrişi la Rezidenţiat să poată lucra în spitale

Şeful DSU, Raed Arafat a anunţat, joi seară, că Guvernul a discutat, în primă lectură, o OUG care să permită absolvenţilor de Medicină înscrişi la Rezidenţiat să poată lucra în spitale cu pacienţi cu coronavirus, sub supraveghere. De asemenea, Arafat a anunţat că se are în vedere şi cooptarea a 3.000 de voluntari, potrivit news.ro.

”Ordonanţa care a fost în prima lectură prevede acordarea dreptului de liberă practică temporar medicilor absolvenţi ai facultăţilor de Medicină, medicilor rezidenţi, indiferent de anul de pregătire în rezidenţiat pe durata a situaţiei cu care ne confruntăm, a pandemiei cu SARS-CoV-2, astfel încât ei să poată să lucreze sub supraveghere în spitale şi să asigure în secţiile în care sunt îngrijiţi pacienţii care suferă de covid-19”, a anunţat, joi seară, la finalul şedinţei de Guvern, Raed Arafat.

Citește și: ‘A executat ordinul președintelui’ – Traian Băsescu, despre implicarea lui Florian Coldea în Irak, acolo unde fostul șef operativ SRI nu avea competență

Acesta a vorbit şi despre un program de voluntariat.

”Totodată, în colaborare cu Consiliul Rectorilor şi cu rectorii universităţilor care pregătesc studenţi în medicină şi studenţii din Asistenţă Medicală Generală, asistenţi cu studii superioare, astfel încât să se organizeze un program de voluntariat, unde studenţii pot participa la procesul de îngrijire a bolnavilor pe bază de recrutare ca voluntari. Vor fi repartizaţi şi vor semna contracte de voluntariat cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde vor fi repartizaţi şi vor lucra în judeţele respective sub coordonarea unei persoane desemnate de unitatea sanitară. La fiecare lună se aşteaptă o activitate de aproximativ 120 de ore, iar la finalul fiecărei luni studentul va primi un premiu de în cuantum de 2.500 de lei, plus cei care vor fi în alte localităţi decât centrele universitare unde studiază sau localităţile de domiciliu sau reşedinţă vor primi o diurnă, plus cazarea şi masa gratuite din partea autorităţilor sau a unităţii sanitare unde vor activa”, a precizat Raed Arafat.

Citește și: Alexandru Rafila: ‘Ministerul Sănătăţii are nevoie de o strategie mai clară şi o coordonare mai bună”

Acesta aapreciat că aceste mpsuri sunt extrem de importante, pentru că pot creşte capacitatea sistemului.

Arafat a precizat că studenţii vor ajuta ca personal mediu, vor lucra alături de asistenţi, alături de medici.

”Ţintim în primă fază dintr-o pepinieră de 20.000 de posibili voluntari recrutarea a aproximativ 3.000 de voluntari”, a mai explicat Raed Arafat.

Acesta a menţionat şi că o altă prevedere a OUG se referă la personalul Ministerului Apărării care ca participa şi va sprijini realizarea campaniei de vaccinare anti COVID-19 când aceasta va începe.