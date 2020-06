Raed Arafat ȘOCHEAZĂ, după creșterea infectărilor: 'Medicii vor decide cine rămâne în viaţă şi cine nu. Sună extrem de cinic, dar e realitatea'

Şeful Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a anunţat că sunt în creştere cazuri active de Covid-19, în prezent fiind aproape 6.000, cele mai multe fiind uşoare. El a precizat că jumătate din cazurile de vineri au apărut în Bucureşti, Ilfov, Argeş şi Prahova. Arafat a afirmat că România a evitat un dezastru şi, în loc să recunoaştem asta, creăm toate premisele să ne întoarcem la dezastru.

Arafat a declarat, vineri, la Digi 24 ca cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla ar fi ca vindecările să fie mai multe decât cazurile nou apărute.

“Cazurile active cresc, care nu sunt vindecate. Acum suntem aproape la 6.000. Trebuie să urmărim şi există date cum cresc cazurile. E clar că o parte din aceste cazuri sunt mai uşoare, majoritatea, o parte sunt grave, dar nu sunt de terapie intensivă, intubaţi. (...) Cea mai bună chestie pe care o vedem este ca vindecările să înceapă să fie mult mai multe decât cazurile noi care apar şi încet, încet cazurile active să scadă. Noi am trecut prin faza asta, am avut-o deja, dar ne-am întors încet, încet şi începe să vedem cazurile active”, a afirmat şeful DSU.

El a precizat că jumătate din cazurile de vineri au apărut în Bucureşti, Ilfov, Argeş şi Prahova.

“Am ajuns la 100 şi ceva, ne-am obişnuit cu 100 şi ceva câteva zile bune, după care au apărut o dată, de două ori peste 200, după care au apărut o dată, de două ori peste 300 şi suntem la 400 de două zile, să vedem cum este mâine. Dar asta arată că numărul cazurile creşte. Jumătatea cazurilor noi care au apărut astăzi, dacă analiza este finalizată şi corectă, au apărut în patru zone: Bucureşti, Ilfov, Argeş şi Prahova. Nu vorbim de focare, sunt unele focare care au apărut în unele zone, focare majore care apar acum sunt în azilele de bătrâni şi mai apar în spitale sau în anumite zone de industrie, dar totuşi este clar că apare şi transmitere în comunitate. Dacă în aceste trei zone tot cresc cazurile pe zi vedem 20-30-40 de cazuri şi asta trebuie să fim atenţi pentru că aceste cazuri apar mai repede decât se vindecă cazurile care sunt deja în spitale, în izolare”, a explicat Arafat.

El a mai spus că nu trebuie încărcat sistemul sanitar.

“Noi unde trebuie să ajungem? Să nu supraîncărcăm sistemul sanitar, dorim ca sistemul sanitar să deservească celelalte probleme toate, dar în acelaşi timp nu vrem să-l supraîncărcăm la Terapie Intensivă şi astăzi 18 pacienţi la Terapie Intensivă la Ploieşti din ce am înţeles sunt cu cazuri de altă natură la Terapie Intensivă după care mai există un număr pe cazuri Covid şi ieri când au avut problema au avut mai mulţi pacienţi non-Covid în Terapie Intensivă decât pacienţi Covid în Terapie Intensivă, dar la un moment dat nu au avut capacitate”, a afirmat Arafat.

El a spus că România ar putea ajunge ca în situaţia altora ţări şi anume cadrele medicale să decidă cine rămâne în viaţă şi cine nu.

“La un moment dat, dacă nimeni nu vrea să creadă şi nu vrea să asculte ne rămâne nouă, partea medicală şi partea situaţiilor de urgenţă, o singură soluţie: aşteptăm la spital, ne pregătim, primul venit, primul servit şi să nu uite lumea că vom ajunge la situaţia, nu eu, ci medicii care tratează, cum s-a întâmplat în alte ţări să decidă cine rămâne în viaţă şi cine nu. Sună extrem de cinic, dar este realitatea, asta s-a întâmplat în alte ţări”, a precizat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Arafat a menţionat că România a evitat un dezastru, dar pentru că populaţia nu mai crede nimic riscă să ajungă într-un asemenea dezastru.

“Colegii care au fost în Italia pot să vă spună. Colegii cu care au discutat le-au zis ”La un moment dat trebuia să decid, am doi şi o singură şansă pentru unul dintre ei şi să spun asta nu prea are şansă îl las, aici mă ocup”. Asta este realitatea unui dezastru adevărat, România a evitat acest dezastru şi, în loc să recunoaştem că noi am evitat astfel de situaţii, noi creăm toate premisele ca populaţia să nu mai creadă nimic şi să ajungem din nou în astfel de dezastru”, a mai declarat Arafat.

