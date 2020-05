Raed Arafat REVINE asupra deciziei CCR pe amenzi: 'Devine o problemă majoră'

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, revine cu precizări asupra deciziei CCR prin care au fost declarate necontituţionale normele legale în baza cărora s-au dat amenzi în timpul stării de urgenţă. Arafat punctează că devine o problemă majoră lispa unor unelte pentru combaterea răspândirii COVID-19 chiar în mijlocul bătăliei.

„Azi noapte, la emisiunea Sinteza Zilei, am explicat ce impact are decizia cu neconstituionalitatea amenzilor date pe nerespectearea masurilor impuse in cazul COVID 19.

Am spus clar ca nu discut si nu comentez decizia in sine, insa este normal sa semnalez ca lipsa unor unelte care sa descurajeze pe cei care nu vor sa respecte regulile, in mijlocul unei batalii in care respectarea regulilor este o conditie fundamentala pentru a preveni o catastrofa de sanatate publica de mari proportii, devine o problema majora.

In situatia in care se afla intreaga lume, in care tari cu sisteme sanitare foarte avansate au fost puternic lovite, este normal sa luam orice masura posibila ca sa aparam vietile cetatenilor dar si a celor care lucreaza in sistemul de interventie si in sistemul sanitar.

Inteleg perfect supararea si frustrarea cetatenilor care doresc cat mai repede introarcerea la normalitate dinaintea pandemiei. Faptul ca in Romania impactul acestui virus a fost unul contorlat si nu a atins proportile pe care le-a atins in unele tari face pe multi sa puna intrebari din ce in ce mai mult despre necesitatea mai departe a masurilor luate la nivelul autoritatilor.

Ma intreb insa cum vom explica situatia in cazul in care prin nerespectarea regulilor si prin masuri de relaxare pripite care sa ne duca la “normalitatea” dorita si solicitata de o parte a populatiei si a operatorilor economici, am ajunge sa pierdem tot ce am castigat impreuna in ultimele doua luni iar in loc sa scada cazurile si numarul deceselor acesta ar creste semnificativ.

Nimeni nu poate sa vina cu un raspuns, la acest moment, prin care sa garanteze ca asa ceva nu are cum sa se intample. De aceea devine necesara o relaxare graduala cu reguli si cu evaluari periodice pentru a evita ca situatia sa scape de sub control. Asa ca din respect pentru majoritatea care respecta regulile si fac tot posibilul sa se protejeze si sa protejeze pe semenii lor, trebuie sa avem si mijloacele prin care putem lua masuri impotriva celor care nu vor sa respecte regulile punand viata majoritatii in pericol.

Nu discut in acest caz eventuale abuzuri sau nemultumiri in ce priveste aplicarea amenzilor si care pot oricand sa fie solutionate pe cale legala, ci de masurile care pot descuraja intr-un mod eficient pe cei care nu au de gand sa respecte regulile punand pe altii in pericol.

Faptul ca virusul pare inocent pentru majoritatea care se infecteaza cu el, acestia ramanand cu simptome usoare sau chiar asimptomatice, nu schimba si faptul ca virusul este un ucigas care cauzeaza afectiuni complexe si uneori fatale pentru o parte din populatie pe care suntem obligati sa o protejam.

Sper ca postarea mea sa clarifice punctul meu de vedere fiind, in pozitia in care ma aflu, una din persoanele care nu are voie, sub nicio forma, sa fie optimista la acest moment si sa spuna ca totul va fi bine!!, se arată pe pagina de Facebook a lui Raed Arafat.