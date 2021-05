VIDEO / Alexandru Rafila, către Ioana Mihăilă, în plenul Camerei: PSD cere investigarea de posibile infracțiuni legate de punerea în pericol a sănătății publice

Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat luni, la dezbaterile din plen generate de numărul real al deceselor COVID-19, că social-democrații solicită institutiilor publice abilitate sa investigheze posibile infractiuni legate de punerea in pericol a sanatatii publice prin greseli sau manipularea intentionata a datelor.

„Gestionarea cu succes a pandemiei Covid depinde in increderea populatiei in personalul medical si in autoritatile publice. Daca este evidenta increderea populatiei in profesionalismul medicilor, nu acelasi lucru se poate spune despre autoritati. Punerea la indoiala a cifrelor referitoare la testare, registre persoane vaccinate, au creat val de nemultumire populatie. Grupul de Comunicare Strategica s-a dovedit a fi Grupul de Confuzie Strategica prin numeroasele comunicate incomplete sau incorecte din ultimul an. Plecarea ministrului a generat controverse legate de numarul real al deceselor, s-a sugerat manipularea datelor din motive politice sau de alta natura.

Stimata dna ministru, am cateva intrebari pentru dvs:

- De ce ati tergiversat publicarea raportului timp de 7 zile?

- De ce nu ati explicat de ce cele doua baze da date de la Ministerul Sanatatii unde apar diferente de aproape 30% intre numarul decese, nu au fost evaluate periodic pentru a elimina erorile?

- Cine este responsabil in minister pentru aceasta situatie si daca s-au dat sanctiuni?

- Exista dovezi privind pregatirea DSP si a spitalelor pentru introducerea datelor in aplicatie?

Sa ajuns aici datorita politizatii DSP si deprofesionalizarii, tentativelor de subirdonrae politica a INSP, si a lipsei de profesionalism la Ministrul S.

Cerem institutiilor publice abilitate sa investigheze posibile infractiuni legate de punerea in pericol a sanatatii publice prin greseli sau manipularea intentionata a datelor”, a declarat Rafila.