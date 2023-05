Rage Against the Machine, Willie Nelson, Missy Elliott, Kate Bush vor fi incluşi în galeria Rock & Roll Hall of Fame 2023, alături de George Michael, Sheryl Crow, The Spinners şi Chaka Khan, scrie consequence.net.

În plus, Chaka Khan, Al Kooper şi Bernie Taupin vor fi onoraţi cu premiul de excelenţă muzicală al Rock & Roll Hall of Fame. DJ Kool Herc şi Link Wray vor primi premiul pentru influenţă muzicală. Regretatul creator şi gazda „Soul Train” Don Cornelius este laureatul din acest an al Premiului Ahmet Ertegun.

Candidaţii au fost desemnaţi de un organism internaţional de vot format din peste 1.000 de artişti, istorici şi membri ai industriei muzicale. Pentru a fi eligibil, prima înregistrare a unui nominalizat trebuie să fi fost lansată cu cel puţin 25 de ani în urmă.

Rage Against the Machine sunt în sfârşit incluşi în galerie după cea de-a cincea nominalizare - una mai mult decât cele patruprimite de Kate Bush. Nelson, Elliott, Michael şi Crow sunt toţi consacraţi în primul an de eligibilitate. Includerea lui George Michael vine după ce regretatul idol pop britanic a primit cele mai multe voturi ale fanilor dintre nominalizaţii din 2023.

Finaliştii din acest an care vor trebui să aştepte până în 2024 pentru o altă şansă sunt: Soundgarden, The White Stripes, Cyndi Lauper, Joy Division/New Order, A Tribe Called Quest, Iron Maiden şi Warren Zevon.

Ceremonia Rock and Roll Hall of Fame din 2023 va avea loc la Barclays Center din Brooklyn, New York, pe 3 noiembrie.