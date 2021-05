Raiffeisen Bank raportează pentru T1 un profit net de 198 mil. lei, în creştere cu 41%

Raiffeisen Bank a incheiat primul trimestru al anului 2021 cu un profit net de 198 milioane de lei, în creştere cu 41% faţă de rezultatul obţinut în perioada similară a anului trecut.

La 31 martie 2021, activele totale ale băncii au atins 52,2 miliarde de lei, echivalentul unei creşteri anuale de 9%, în timp ce veniturile băncii au scazut cu 4% fata de T1/2020, fiind afectate in primul rand de ratele de dobanda in scadere si de veniturile din comisoane reduse cu 8%, in conditiile in care economia locala nu s-a refacut complet dupa perioada pandemică, arată datele băncii.

„Suntem multumiti de rezultatul nostru din primele trei luni ale anului 2021, intr-o perioada in care am continuat sa fim preocupati de siguranta clientilor, partenerilor si angajatilor, insa in egala masura ne-am concentrat eforturile pentru sprijinirea relansarii economice, prin oferirea de solutii financiare potrivite nevoilor clientilor si economiei reale. Datorita masurilor luate, moratorii publice si private si a prelungirii lor am reusit mentinerea profilul de risc la niveluri sanatoase si ne-am bucurat sa observam cum clientii nostri au depasit cu bine aceasta perioada dificila”, spune Steven van Groningen, presedinte & CEO Raiffeisen Bank.

În perioada raportată, portofoliul de credite al bancii a depasit 30 de miliarde de lei, cu 4% mai mult fata de finalul lunii martie 2020, iar soldul creditelor nete acordate IMM-urilor de Raiffeisen Bank a crescut cu 15% fata de T1/2020, in timp ce numarul clientilor cu care banca are o relaţie de creditare a trecut pragul de 14.000.

Criza sanitara a adus un comportament mai prudent din partea clientilor, orientat spre amanarea cheltuielilor si cu inclinatie spre economisire, astfel incat depozitele au inregistrat o crestere cu 9% in martie 2021, până la 43,7 mld. lei, comparativ cu martie 2020.

La finalul lunii martie 2021, numarul clientilor digitali activi a ajuns la aproape 900.000. Astfel, 43% dintre clientii persoane fizice ai bancii erau activi digital, fata de 34% in martie 2020. Tranzactiile efectuate prin aplicatiile de mobile si internet banking au crescut cu 63% in T1 2021, fata de perioada similara a anului trecut.

De la începutul anului, 75.000 de clienti, in medie, au inceput sa foloseasca lunar serviciile digitale ale Raiffeisen Bank, fata de 54.000 lunar, la inceputul lui 2020.

„Pentru noi conteaza foarte mult feedback-ul clientilor pe care il colectam prin platforma PULS. Datele stranse de la clienti ne arata ca toate eforturile bancii din ultimul an au fost apreciate, Raiffeisen Bank continuand sa fie recomandata de catre clienti datorita produselor oferite si a digitalizarii serviciilor sale. In primul trimestru al acestui an scorul general de recomandare al bancii a inregistrat o crestere de 10% (comparativ cu T1 2020), ramanand la nivelul maxim atins si in ultimul trimestru din 2020”, adaugă Steven van Groningen.

Raiffeisen Bank deţinea la finalul lunii martie 2021 un portofoliu de peste 550.000 de carduri active. Platile cu cardurile de cumparaturi in luna martie 2021 au crescut cu 26% fata de luna martie 2020, iar pe ansamblu, in T1 2021 au fost cu 12% mai mari fata de perioada similara din 2020.

Instituţia bancară gestionează în România conturile a aproximativ 2,2 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.800 de angajati, 329 de agentii in toata tara, 722 de ATM-uri, 393 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 24.300 de POS-uri.