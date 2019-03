Raluca Prună, avertisment după declarațiile șefului Secției pentru investigarea magistraților: 'Mai e puțin până la impact. Răbdare, va fi totul de reconstruit'

„Mai e puțin până la impact. Răbdare, va fi totul de reconstruit”, este avertismentul transmis de fostul ministru al Justiției, Raluca Prună, după declarația de presă susținută joi seară de Gheorghe Stan, șeful Secţiei pentru investigarea magistraţilor.

„Înțelegeți ceva din poza și din conferința de presa? Eu nu.

Văd in reluare știri și nu îmi recunosc țara. O mai văd pe dna Grapini încalecand cuvinte, pe care le scuipa de la înălțimea deputatiei europene (ce rusine) și încercând as a last resort sa numere din doi in doi voturi. Mizerabil.

Bilanțul e așa: o femeie pe nume LCK care salvează reputația tavalita a patriei și care a devenit fără voia ei imaginea rezistentei noastre, zeci de instante și parchete angajate in protestul fata de saltul in trecut, o gasca politica angajata in salvarea unor masculi alfa, chibiți care datorează găștii tot ceea ce sunt, falsi Mesia care o dau acum cotita in instituții care au dărâmat țara prin siluirea constituționalitatii, vremuri cum nu se poate mai tulburi. Mai e puțin pana la impact. Răbdare, va fi totul de reconstruit.”, scrie Raluca Prună pe Facebook.