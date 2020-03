BREAKING Vicepremierul Raluca Turcan: Recomandările din ordonanța militară sunt un început pentru a vedea cum reactionează oamenii

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni, la RFI, ca recomandarile privind circulatia din cea mai recenta ordonanta militara reprezinta „un inceput” pentru a se observa reactia oamenilor si daca romanii vor continua sa aiba „obisnuintele de consum” dinainte de coronavirus, atunci „probabil aceste restrictii vor evolua”. Turcan nu a explicat cum anume vor evolua, dar a lasat sa se inteleaga ca recomandarile vor deveni obligatorii. Reamintim ca au intrat in vigoare unele recomandari privind limitarea circulatiei populatiei in timpul zilei si unele obligatii in timpul noptii.

„Ultimele masuri anuntate fac parte dintr-un lant de masuri pe care guvernul Orban le-a adoptat pentru a proteja sanatatea oamenilor. Evident ca masurile au fost graduale, s-a inceput cu inchiderea scolilor, a traficului aerian. Acum am ajuns la masurile de conduita interna, a prevenirii lipsei de responsabilitate. Aceste recomandari practic sunt un inceput pentru a vedea cum reactioneaza oamenii. Daca romanii inteleg din prima ca un comportament mai restrictiv inseamna sanatate pentru societate atunci este foarte posibil ca masurile sa-si atinga efectul din prima etapa. Daca romanii nu inteleg si vor da prioritate unor obisnuinte de consum, atunci probabil aceste restrictii vor evolua. Nu e vorba de ezitare, e un gir pe care il acordam oamenilor, un plus de incredere. Poate romanii inteleg sa limiteze interactiunea sociala, sa nu se mai imbratiseze, sa nu mai mearga in locuri aglomerate, sa nu mai dea mana”, a declarat Raluca Turcan la RFI.