Raluca Turcan: ''Un vot în favoarea moţiunii de cenzură recunoaşte rolul Parlamentului de reprezentare a oamenilor''

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, le-a cerut, marţi, parlamentarilor să dea curs moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, afirmând că este un vot care ''recunoaşte rolul Parlamentului de reprezentare a oamenilor'', în timp ce unul împotrivă nu este ''decât un vot împotriva României, a democraţiei'', potrivit agerpres.ro.

"Realitatea este că 6,5 milioane de români au iniţiat această moţiune de cenzură şi Opoziţia unită a preluat decizia românilor şi a transpus-o în acţiune parlamentară şi ne-am înţeles exact mandatul, care a fost fără nuanţe, să reconstruim România, dar înainte de a reconstrui România, să trimitem acasă Guvernul Dăncilă. Vă rog să daţi curs moţiunii de cenzură, să vă gândiţi bine, să vă puneţi problema că un vot în favoarea moţiunii de cenzură este de fapt un vot care recunoaşte rolul Parlamentului de reprezentare a oamenilor. Un vot împotriva moţiunii de cenzură nu este decât un vot împotriva României, un vot împotriva democraţiei şi un vot împotriva mandatelor pe care le aveţi", a precizat Turcan la dezbaterea moţiunii de cenzură.

Deputatul liberal a susţinut că "singurii care taie" sunt cei aflaţi la guvernare.

"Tăiaţi speranţa românilor că pot reuşi în această ţară prin muncă şi prin educaţie. În fiecare zi oferiţi contra modele. Probabil că astăzi ne veţi oferi răspunsul că, odată cu dispariţia lui Liviu Dragnea, Guvernul PSD şi ALDE s-a rebotezat, a devenit neprihănit şi ştiutor de carte, guvernul apretat Dăncilă. Nimic mai fals: Vă spunem exact de ce. Tot domnul Oprişan împarte resursa publică în interesul baronilor locali, tot doamna Andronescu politizează instituţiile de educaţie prin false examene demonstrate în instanţă, tot domnul Iordache gestionează şmecheriile parlamentare în favoarea infractorilor pentru a susţine abuzurile, tot domnul Meleşcanu ar rămâne apărătorul drepturilor fundamentale pentru cei cărora România le-a întors spatele, tot domnul Teodorovici va gestiona cel mai mare jaf din istoria post-decembristă, prin suveica financiară numită Fondul Suveran de Investiţii, care nu este altceva decât o modalitate de a privatiza pe şest şi pe bani puţini companiile strategice din România, tot Carmen Dan ar rămâne în fruntea Ministerului Represiunii Naţionale, să continue să ofere informaţii false şi să folosească armele din subordine pentru reprimarea oamenilor care refuză pesedizarea României pe modelul Teleorman. Tot celebrul procuror politic de la Secţia de Investigare a Magistraţilor va înclina balanţa la Curtea Constituţională, tot a-ţi avea mâna nesătulă pe Banca Naţională a României, pe TVR, pe DNA, pe Parchetul General, pe Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie", a mai afirmat Turcan.

În context, ea a adăugat că premierul Dăncilă "cu siguranţă" va rămâne aceeaşi.

"Cât despre doamna Dăncilă, cu siguranţă va rămâne aceeaşi, cu false pusee de independenţă, ombilical legată de interesele baronilor şi apărătorilor corupţilor. În ce ţară, dragi colegi, un premier care afirmă că nu a avut nimic de-a face cu bugetul în aplicare, votat de majoritatea parlamentară, ar rămâne în funcţie sau ar mai primi susţinerea celor care l-au desemnat? În nicio ţară, doar la noi. Nimeni serios şi responsabil din România nu ne-ar ierta dacă nu am încerca măcar să dăm jos acest Guvern. Nimeni nu ne-ar putea ierta dacă am face calcule politice meschine când ţara este îngenuncheată şi românii sunt zilnic în situaţia de a se gândi dacă rămân în ţară şi încearcă să reuşească în ţara lor sau să plece în străinătate", a conchis Turcan.