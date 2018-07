RĂMÂI TABLOU Ce a spus Darius Vâlcov despre picturile din cimitir și lingourile de aur: 'Ce m-am speriat, am crezut că e Dragnea'

În scandalul din 2015, când Darius Vâlcov a fost reținut și arestat la cererea DNA, au apărut informații că fostul ministru de Finanțe, actual consilier al premierului Viorica Dăncilă, se întâlnea prin cimitire ca să ia mită. Luni seara, la Antena 3, Vâlcov a vorbit despre acel episod.

”Nici nu știu cum să vă răspund. Ar fi varianta să glumim dacă am avut picturi ascunse în cimitir. După ce voi fi achitat, cred că cineva ar fi interesat să afle adevărul. Nu s-a pus niciodată problema de așa ceva. Am râs și atunci și râd și acum pentru că știu că nu este adevărat ce s-a spus despre mine. Nu există în rechizitoriu, în vreo declarație a martorilor sau sau în realitate nu s-a întâmplat acest lucru ca vreun tablou, orice altceva, vreo sumă de bani, să fie ascunsă în cimitir, în pereți sau să fi ascunsă. Nu există așa ceva. Nu apare nici măcar într-o conversație în dosar. Din ce înțeleg, a apărut într-o singură adresă de mail, cucuveaua mov, care a fost împrăștiat în toată presa și după aceea totul a fost călcat. Am ajuns și subiect de bancuri. ”Doi morți, într-un cimitir, dimineaţa, la ora şase. Se aude un zgomot. Unul din ei: Stai, mă, liniştit, e Vâlcov, îşi ascunde tablourile în cimitir. Celălalt: Ba, ce m-ai speriat, credeam că e Dragnea să ne ia la vot.”. Voi fi sigur achitat, știu că voi fi achitat. Denunțul inițial e luat de procurorul Portocală. Experiența din pușcărie a fost dureroasă. M-a pus la pământ.”, a precizat Darius Vâlcov, care a stat două luni și 3 săptămâni arestat.

Citește și: Lovitură de proporții pentru Liviu Dragnea! Acest magazin a fost închis – Familia liderului PSD a pierdut o sumă uriașă .

”Ministrul Finanţelor, Darius Vâlcov, a primit "comisionul" în pungi de plastic, banii fiindu-i daţi în tranşe cuprinse între 400.000 şi un milion de lei, suspecţi din dosar afirmând că au fost situaţii în care s-au întâlnit cu Vâlcov chiar şi în cimitir”, preciza DNA la acea vreme într-un referat de arestare.