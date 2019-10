Ramona Ioana Bruynseels, candidat al Partidului Puterii Umaniste la alegerile prezidențiale: 'Nu sunt un produs al sistemului. Sunt un om integru'

Ramona Ioana Bruynseels a declarat, joi seara, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, întrebată ce o recomandă pentru funcția de șef al statului, faptul că nu este „un om al sistemului” și este o persoană integră care și-a clădit cariera pe forțele proprii, anunță MEDIAFAX.

„Sunt româncă și subliniez acest lucru tocmai datorită numelui meu de familie atât de complicat. Sunt româncă născută la Cluj. Îmi amintesc și acum greutățile de atunci. Sunt mamă a două fetițe de 9 și 7 ani și asta cred că e cea mai puternică motivație a mea, pentru că am văzut cum pleacă copiii din România. Multe mame, cu lacrimi în ochi îmi cer să le aduc copiii acasă. Ce mă recomandă cel mai mult pentru această funcție este faptul că nu sunt un produs al sistemului, mi-am clădit cariera și sunt cine sunt datorită școlii”, a afirmat Ramona Ioana Bruynseels, candidat al Partidului Puterii Umaniste la alegerile prezidențiale din luna noiembrie.

Aceasta a vorbit și despre experiența profesională pe care o are, amintind și de funcțiile pe care le-a ocupat la nivel guvernamental.

„Am experiență în mediul corporatist și antreprenorial și în cel non-guvernamental, am experiență în domeniul guvernamental, unde am ocupat apolitic două funcții și am experiență în diaspora. Sunt un om integru. Am 39 de ani, ceea ce înseamnă că am entuziasmul și energie necesară pentru ceea ce trebuie să fac”, a conchis Bruynseels.