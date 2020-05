Ramona Ioana Bruynseels: Cum am ajuns să fiu acuzată că susțin `teoria Pământului plat`?!?

Președintele Restart, Ramona Ioana Bruynseels, povestește pe pagina personală de Facebook cum am ajuns să fie acuzată că susține `teoria Pământului plat`. Acuzația i-a tot fost adusă din când în când în spațiul public când se pregătea să face vreo mișcare politică, indiferent că a candidat la alegerile prezidențiale sau acum că a devenit președinte de partid.

”În anul 2017, oricine te putea adăuga într-un grup de Facebook, fără consimțământ sau invitație specială. Te adăuga pur și simplu. Contul meu a ajuns astfel într-un grup al susținătorilor Pământului plat. Multe ziare s-au grăbit să furnizeze această informație lumii, fără ca măcar să mă întrebe dacă eu cred sau nu în această teorie, dacă am dat vreodata un like sau dacă am făcut vreodată vreun comentariu în acel grup. Între noi fie vorba, am aflat și eu din ziar că făceam parte din acel grup pe Facebook.

Pentru că e o chestiune care s-a tot propagat în timp, din când în când trebuie să revin asupra ei pentru clarificări. Eu cred că Pământul este plat ca o minge de tenis. Mai plat de atât nu are cum să fie, pentru că nu aș găsi argumente să mă contrazic cu probele empirice furnizate de Aristotel, cu atât mai puțin cu dovezile științifice contemporane.

Așadar, așa cum am spus-o de sute de ori, reiau, ca să nu mai fie loc de nelămuriri: Pământul este cât se poate de SFERIC - turtit la poli și bombat la Ecuator. Mai simplu de atât nu se poate.”, povestește ea.