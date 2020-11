Ramona Ioana Bruynseels i-a certat pe reprezentanții PSD și PNL în platou

Ramona Ioana Bruynseels, candidat PPU-SL la Senatul României, aflată într-o emisiune la Național TV, a intervenit în cearta dintre reprezentantul PSD și PNL prezenți în platou, punându-i la punct pe amândoi.

„Știți ceva, stimați domni, cu toții v-ați succedat la guvernare, sunteți partide mari, ați venit cu programe mai mult decât atractive și frumoase, dar românul de acasă, iată că acum nu are locuri la ATI. Iată că în continuare nu are medicamente, nu are unde să se trateze și cere disperat ajutor pe facebook și la televizor, imploră pe alții să-i găsească loc (n.r. ATI) pentru mamă, soră, iubită sau soție. Nu este corect să vă certați aici, în fața noastră, să dezbateți lucrurile pe care oricum nu le-ați făcut. Știați foarte bine și unii, și alții, că nu se fac, dar ați venit în fața oamenilor cu promisiuni înșelătoare, le-ați cucerit încrederea pentru moment, i-ați dezamăgit ulterior, și iată-ne în același cerc vicios, cu aceiași oameni venind din nou în fața oamenilor, spunându-le din nou povești prezentate frumos pe hârtie, pentru ca aveți resurse să faceți broșuri și programe frumoase, și specialiști, dar în final tot noi, ceilalți, pierdem.

Eu vă propun să ne dăm cu toții mâna, pentru că este situație de criză, trebuie să existe dialog între principalele partide parlamentare și de ce nu, și cu cele neparlamentare, pentru că și noi avem idei și avem oameni buni, oameni care iubesc această țară și vor să facă treabă în această țară. Haideți să venim cu câteva priorități și să facem ceea ce așteaptă românii de la noi. Să lăsăm voturile și alegerile pe plan secundar pentru că mai importantă este viața oamenilor.”, a spus Ramona Ioana Bruynseels.