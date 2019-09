Ramona Ioana Bruynseels: 'Voi lupta pentru a desființa imunitatea de care se bucură politicienii, folosită pentru a abuza și a corupe democrația'

„Vreau să pun capăt acelor aspecte ale imunității, care au dus la crearea de privilegii și au dat naștere la abuzuri de putere și corupție, dar și la degradarea imaginii clasei politice”, a declarat Ramona Ioana Bruynseels, candidat la Președinție.

În opinia să, imunitatea politică este prima și fundamentala cauză a abuzurilor din România. „Eu am intrat foarte recent în politică, înțeleg realitatea din perspectiva cetățeanului, nu a demnitarului cu privilegii și resping categoric obiceiurile politicile din ultimii 30 de ani,” declarat Ramona Ioana Bruynseels, candidatul umaniștilor.

Într-o postare făcută pe pagină să oficială de pe Facebook, Ramona Ioana Bruynseels scrie că va lupta pentru a desființa imunitatea de care se bucură politicienii, folosită pentru a abuza și a corupe democrația. De aceea, ea a anunțat că își asumă, ca proiect prezidențial, desființarea privilegiilor clasei politice, fie că este vorba de Președinte, parlamentari sau miniștri. „În acești 30 de ani, imunitatea a produs monștri nu doar în Parlament, Guvern sau Președinție, ci și în adâncul societății românești, unde oameni fără principii și valori morale, puși pe căpătuială, au profitat din plin. Am văzut cu toții exemple în viața zilnică de oameni care, dacă au „în spate”, de exemplu, un polițist care, la rândul lui, are „în spate” un lider local corupt, care are și el „în spate” un parlamentar, se cred imuni!” a spus Ramona Ioana Bruynseels.

Candidatul la Președinție atrage atenția că imunitatea, în formă ei de zi cu zi, nesimțirea, este un cancer pe care trebuie să îl extirpăm integral: „Orice particulă am mai păstra, ne va fi fatală. (…) Știu, ați auzit de multe ori în campanii declarații ale politicienilor care au desființat din vorbe, ba imunitatea parlamentarilor, ba a Președintelui, dar, din păcate, după alegeri, au uitat brusc de promisiune. Nu mai e cazul!”.

Ramona Ioana Bruynseels, candidatul umanist la Președinția României, a anunțat că în timpul campaniei va prezenta detalii despre pașii pentru realizarea proiectului. Decizia privind desființarea privilegiilor oferite de imunitate, (păstrând exclusiv protecția pentru voturi și opinii politice) a apărut în timpul turneului național de ascultare cu prilejul căruia Ramona a întâlnit mii de oameni din întreaga țara, ea find primul politician din România care își asumă fără echivoc eliminarea privilegiilor pentru întreaga clasă politică.