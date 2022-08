Ramzan Kadîrov se plânge că Putin l-a împiedicat să cucerească Kievul: Să-i mulțumiți că nu m-a lăsat!

Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, a spus că ar fi putut „cuceri Kievul cu mult timp în urmă”, conform corespondentului BBC Francis Scarr.

„Ramzan Kadîrov ne oferă cea mai recentă interpretare a Ucrainei: „Aș fi cucerit Kievul cu mult timp în urmă, don. Zelenski și cei ca el ar fi fost într-un subsol, don, fiind deja interogat, don, ca la Mariupol”, a afirmat Kadîrov, scrie Scarr într-o postare pe Twitter.

Kadîrov ar fi spus, de asemenea, că președintele rus, Vladimir Putin, nu i-ar fi „permis” să ia capitala ucraineană.

„Ar trebui să-i mulțumiți, don, lui Putin pentru că nu ne-a permis, don, să luăm Kievul, don”, a mai spus Kadîrov, potrivit sursei citate.

Ramzan Kadîrov, în vârstă de 45 de ani, conduce cu o mână forte de 15 ani încoace Cecenia, o republică musulmană şi conservatoare din Caucazul de Nord, scena a două conflicte separatiste sângeroase cu Rusia la sfârşitul deceniului 1990-2000.

În timp ce Kremlinul nu se amestecă în abuzurile sale pe plan intern, Kadîrov îşi afişează mereu fidelitatea faţă de Putin, cel mai recent în cazul războiului din Ucraina.

