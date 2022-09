Ramzan Kadîrov, mesaj cu bătaie la Putin: După 15 ani conduc republica. Ar fi timpul să plec până nu mă dau afară (Video)

Ramzan Kadîrov a publicat sâmbătă un clip în care spune că a condus Cecenia pentru prea mult timp și venit timpul „să se retragă înainte să fie dat afară” și că vrea o „vacanță pe termen nederminat”.

În clipul postat pe canalul său de Telegram, liderul cecen spune că tocmai și-a dat seama că a condus Cecenia pentru 15 ani și că oaspeții sunt iubiți când mai și pleacă.

„De 15 ani încoace, conduc republica. Noi, caucazienii, cecenii, avem un proverb „Oricât de respectat, de mult așteptat ar fi oaspetele, dacă pleacă la timp, atunci sunt și mai iubiți." Prin urmare, cred că a venit și timpul meu. Până mă dau afară. Mi se pare că sunt deja bătrân. Cândva eram cel mai mic, fără experiență. Și acum am rămas același nepriceput, dar tinerețea mea a plecat undeva”, spus Kadirov în mesajul său postat pe canalul propriu de telegram.

El spune „că merita pe deplin o vacanță pe termen nedeterminat și lungă”.

