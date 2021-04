Rapper-ul DMX, în stare critică la spital după ce a făcut supradoză

Earl Simmons, cunoscut sub numele de scenă DMX, a făcut supradoză vineri noapte şi este internat într-un spital din New York, notează TMZ.

Din cauza supradozei, provocată de droguri, artistul a suferit un atac de cord, iar starea lui de sănătate este critică, potrivit alephnews.ro.

DMX a fost internat într-un spital din New York şi potrivit surselor citate de TMZ este într-o stare vegetativă şi s-ar putea să nu supravieţuiască.

Rapper-ul este cunoscut pentru albumul „… And Then There Was X”, lansat în 1999, dar de-a lungul timpului a avut în mod repetat probleme cu substanţele interzise. Ultima dată a fost la dezintoxicare în 2019, după ce a fost închis pentru un an din cauza pentru evaziune fiscală.

În vârstă de 50 de ani, ultima apariţie a artistului a fost în iulie 2020, când s-a duelat într-un rap battle cu Snoop Dogg.