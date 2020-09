Rapperul american Big Sean, a treia clasare în fruntea Billboard 200

Rapperul american Big Sean a obţinut a treia clasare din carieră în fruntea Billboard 200, odată cu albumul „Detroit 2”, ce a luat locul „Folklore” al lui Taylor Swift, care a coborât patru locuri în clasament după şase săptămâni petrecute consecutiv pe prima poziţie, potrivit news.ro.

„Detroit 2” a debutat cu 103.000 de unităţi vândute în SUA în săptămâna încheiată pe 10 septembrie, potrivit Nielsen Music/MRC Data. Piesele de pe album au fost accesate online de 93,55 milioane de ori.

Rapperul s-a mai aflat pe prima poziţie în 2017, cu „I Decided”, şi în 2015, cu „Dark Sky Paradise”.

„Detroit 2” a fost anunţat în luna martie şi urmează mixtape-ului „Detroit” din 2012.

Două albume lansate postum ocupă locurile doi şi trei în actualul Billboard 200, fiind staţionare - „Shoot for the Stars Aim for the Moon” al lui Pop Smoke (cu 75.000 de unităţi vândute în a zecea săptămână), şi „Legends Never Die” al lui Juice WRLD (cu 57.000 de unităţi vândute în a noua săptămână).

„TattleTales” al rapperului 6ix9ine a debutat pe locul al patrulea, cu 53.000 de unităţi vândute, acesta fiind a treia clasare a lui în top 10.

Taylor Swift şi „Folklore” au coborât patru locuri în top, clasându-se pe cinci, după ce în a şaptea săptămână de la debut albumul a fost vândut în 48.000 de unităţi.

Înregistrarea „Hamilton: An American Musical” s-a menţinut pe locul al şaselea, la fel Lil Baby şi „My Turn”, pe locul al şaptelea. Top 10 este completat de Rod Wave şi „Pray 4 Love”, DaBaby şi „Blame It On Baby” şi de Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).