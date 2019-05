Rapperul Common a dezvăluit că a fost abuzat sexual în copilărie

Rapperul și actorul american Common, deținător a două trofee Grammy și al unui premiu Oscar, a dezvăluit că a fost abuzat sexual în copilărie, relatează bbc.com, potrivit Mediafax.

Afirmația apare în noua sa biografie, intitulată "Let Love Have the Last Word".

Artistul spune că a fost molestat când avea aproape zece ani, de o rudă a nașei sale. Incidentul s-a petrecut în timpul unei călătorii de familie, iar identitatea persoanei care l-a abuzat nu este dezvăluită, însă muzicianul îl menționează sub pseudonimul "Brandon".

Common a reușit să își suprime amintirile pentru o perioadă îndelungată, însă traumele au revenit în urmă cu doi ani. Rapperul se afla pe platourile de filmare pentru pelicula "The Tale", al cărei personaj principal este o femeie abuzată sexual în copilărie. El lucra la o scenă cu actrița americană Laura Dern, când incidentul din copilărie a ieșit din nou la suprafață. "Amintiri vechi au apărut, în mod surprinzător, în mintea mea", afirmă acesta. "Mi-am tras răsuflarea și le repetam din nou și din nou, ca și cum derulam o casetă VHS.....Am spus «Laura, cred că am fost abuzat»", a continuat el.

Citește și: DOLIU - Un cunoscut actor de comedie a fost descoperit mort în locuința sa

Muzicianul declară că a luat decizia de a vorbi despre abuz deoarece bărbații de culoare care au fost molestați au tendința de a se ascunde de apropiați. "Sper că deschiderea mea cu privire la traumele din copilărie le poate oferi altora posibilitatea de a proceda la fel și de a-i ajuta în drumul lor spre vindecare", a declarat artistul.

Common, pe numele adevărat Lonnie Lynn, este rapper și actor și a fost recompensat cu două premii Grammy și un premiu Oscar. Artistul, în vârstă de 47 de ani, a primit distincții Grammy pentru cântecul "Love Of My Life (An Ode to Hip-Hop)" - o colaborare cu artista R&B Erykah Badu -, în 2003, și piesa "Southside", cântată împreună cu Kanye West, în 2008. În 2015, el a obținut un Oscar pentru cel mai bun cântec original - "Glory", de pe coloana sonoră a filmului "Selma".

Printre cele mai cunoscute filme ale artistului se numără "Terminator: Salvation/ Terminatorul: Salvarea" și "John Wick: Chapter 2/ John Wick 2".