Rapperul Eminem este în centrul unei controverse din cauza versurilor despre atacul de la concertul Arianei Grande din Manchester

Rapperul american Eminem este criticat de muzicieni şi public din cauza referinţei făcute într-una dintre noile lui piese la atacul cu bombă care a avut loc în 2017 în Manchester, potrivit news.ro.

Primarul oraşului englez, Andy Burnham, consideră că versurile „I'm contemplating yelling 'bombs away' on the game/ Like I'm outside of an Ariana Grande concert waiting” din melodia „Unaccommodating”, inclusă pe albumul lansat vineri, sunt „lipsite de respect şi inutil jignitoare”. Ele sunt urmate de un sunet de explozie.

Douăzeci şi doi de oameni au murit în atacul cu bombă comis la finalul concertului pe care americanca Ariana Grande l-a susţinut în mai 2017 pe Manchester Arena.

Apropiaţi ai victimelor atacului l-au criticat, de asemenea, pe rapper.

În plus, liderul trupei The Courteeners este de părere că Eminem „a întrecut măsura” cu aceste versuri. Solistul Liam Fray a spus că „regretă” că rapperul a recurs la tactici-şoc.

Al şaselea album al trupei, „More. Again. Forever”, se află în competiţie directă cu „Music To Be Murdered By” al lui Eminem pentru primul loc în topul britanic, având un avans de 2.000 de copii vândute, scrie BBC.

Fray crede că discul lui Eminem va conduce în final, până vineri, însă nu este impresionat de versurile controversate.

„Pare un comic bătrân care nu mai reuşeşte să apară la televizor decât dacă spune ceva scandalos. Mi-a părut puţin rău pentru el. Încearcă să fie pe cât de scandalos poate pentru că nu mai are idei, asta e”.

The Courteeners s-a numărat printre artiştii care au redeschis Manchester Arena după renovare, printr-un eveniment caritabil, alături de Noel Gallagher şi Rick Astley.

Eminem a promis în trecut ajutor victimelor atacului şi a cerut fanilor să doneze bani pentru familiile afectate.