Rareș Bogdan a EXPLODAT: 'Gravisim și dureros! Doamne, dar ăștia nu se pricep la nimic în afară de furat?'

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, susține că actualul Guvern trebuie schimbat de urgență, pentru că România a ajuns să plătească cele mai mari prețuri pentru importul de energie electrică și gaze, în condițiile în care țara noastră ar putea fi autonomă.

”Gravissim și dureros! Incompetența PSD aduce dezastrul tot mai aproape de România. Prețurile astronomice la care cumpărăm gaze și curent sunt cea mai bună dovadă că această guvernare este de o toxicitate fără precedent și trebuie îndepărtată de urgență. Nu e destul că luăm gaze de la ruși la cel mai mare preț, tocmai noi, care suntem una dintre țările cel mai puțin dependente de gazele lor!? Acum am ajuns să luăm și energie electrică la prețuri colosale. Noi, care avem cea mai mare rețea hidrografică din Uniunea Europeană, plus Dunărea lipită!

România nu are o urgență mai mare decât îndepărtarea acestei guvernări, căci populația este împinsă către sărăcie. 35% dintre români sunt flămânzi, iar jumătate sunt bolnavi. Prețurile utilităților antrenează scumpiri în cascadă! Banii pentru pensii și salarii, luați din exterior la dobânzi tot mai mari, se duc pe utilități și alimente. Și medicamente. Doamne, dar ăștia nu se pricep la nimic în afară de furat??”, scrie Rareș Bogdan.