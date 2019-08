Rareș Bogdan a 'explodat' la adresa Danei Gîrbovan: 'Tupeul doamnei este maxim'. Ce l-a scos din minți pe liderul PNL

Europarlamentarul Rareș Bogdan lansează un atac dur la adresa Danei Gîrbovan, căruia îi reproșeazî că are un „tupeu maxim” și că dovedește o memorie selectivă cu privire la pozițiile sale referitoare la OUG113. Nici Dăncilă nu scapă de atacurile liderului PNL. Reacția lui Rareș Bogdan vine după ce judecătoarea Dana Gîrbovan, propunerea PSD pentru funcția de ministru al Justiției, a afirmat că nu a susținut adoptarea celebrei OUG 13/2017, informațiile publicate în presă pe această temă fiind ”un fakenews”.

„Tupeul doamnei Gârbovan este maxim. Dovedește o memorie selectivă a propos de pozițiile sale referitoare la OUG 13, PSD etc. Cine acuza DNA de „derapaj”, în februarie 2017, după ce procurorii au deschis dosar pentru adoptarea OUG 13, nu doamna Gârbovan? Și ce să vezi, imediat, Tăriceau a atacat-o la CCR. Iar brațul lung de la CCR a stabilit, în același februarie (ce repede s-au mișcat, trebuia apărat Iordache!!), că ancheta este ilegitimă, abuzivă, că a adus „o stare de tensiune” şi „o presiune psihică” asupra Guvernului, care a avut ca efect „descurajarea/intimidarea” acestuia de a legifera. Vă amintesc ce viza ancheta DNA:

*Favorizarea faptuitorului

*Prezentare cu rea-credinta, de date inexacte, Parlamentului sau Presedintelui Romaniei cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savarsirea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor statului

*Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri

*Sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri

*Fals intelectual

I-am mirosit ambiția încă din 2017-2018. Am spus primul, răspicat, în emisiunile mele, că este văzută drept soluție pentru MJ, bănuiam că mizele ei depășesc afirmațiile care ajutau, pur și simplu, PSD-ALDE să confiște justiția. Voit sau nu, nu știu, dar era limpede pentru mine că este un as din mâneca mizerabilă a Coaliției.

Totodată, doamna Gârbovan a fost una dintre navele-amiral ale pulverizării rapoartelor critice ale GRECO, considerându-le „vădit subiective”, pline de „erori grosiere”, „părtinitoare”, „superficiale”, „analize eronate”. GRECO critica Secția Specială pentru Magistrați, susținută de doamna Gârbovan, folosirea excesivă a OUG, dar și tentativa de dezincriminare a unor fapte penale, care ar submina lupta împotriva corupţiei.

Vă amintesc că doamna Gârbovan a criticat și organizarea referendumului din 26 mai. Și câte și mai câte!! Despre ce vorbim aici? Cum să treacă cu vederea președintele României așa ceva? Sunt convins că NU o va accepta. Dacă doamna Gârbovan a pus umărul (să zicem că involuntar) la întoarcerea Justiției în anii 2003-2004, președintele Iohannis și-a riscat mandatul pentru a bloca tentativele odioase de a o confisca în folos politic. A ieșit în stradă deoarece România era pe punctul de a fi acaparată de un grup infracțional organizat!

De asemenea, în timp ce șeful statului cerea un pact național pentru Justiție, doamna Gârbovan îl sabota: ”Propunerea Președintelui Klaus Iohannis de a include problema justiției într-un «acord/pact national» pe care să-l semneze toate partidele, este pur și simplu demagogie și folosirea – pentru a câta oară? – a subiectului justiției în scop electoral și populist”.

Iar Dăncilă are lipsa de decență să o propună pe Gârbovan la Justiție!! Sfidare fără margini!”, scrie europarlamentarul pe Facebook.