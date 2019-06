Rareș Bogdan, avertisment 'APOCALIPTIC': 'Revoluția abia începe. Cu orice risc și oricâte supărări aș produce'. Cine trebuie să se teamă

„Cine a crezut că intru în politică și va răsufla ușurat s-a înșelat”, avertizează Rareș Bogdan, care a pus gând rău „aristocrației bugetare”.

„Cine a crezut ca intru in politica si va rasufla usurat, s-a inselat, NU imi voi bate joc de increderea oamenilor. Revolutia abia incepe. Cu orice risc si oricate suparari as produce. NU am intrat pentru a face parte dintr-o oaste de teracota, bine platita, la Bruxelles. Voi face lucruri acolo, voi face lucruri aici. Am intrat sa schimb macar ceva in bine in viata oamenilor dintr-o Romanie mult prea cenusie. Batalia abia incepe. Stiu ca va fi greu. NU ma voi opri. Aristocratia bugetara are de ce sa se teama. Si nu doar ei. Bugetarii de lux sunt insa primii pe care ii voi targeta, toate acestea dublate cu masuri clare de sustinere a economiei de piata reale.

Nu se poate sa putem hrani 70/80 de milioane de oameni si sa nu fim in stare nici macar sa ne hranim pe noi. Nu se poate sa fim singura tara care importa peste 70%, adica 84%, aluat congelat din care spunem ca mancam zilnic paine “proaspata”. Nu se poate sa nu fim in stare sa sprijinim micii fermieri si producatori, agricultura si zootehnia romaneasca, astfel incat sa importam pana si patrunjel, marar, cartofi si usturoi in cantitati de peste 70% din ce se vinde si cumpara pe piata romaneasca. Nu se poate ca din lipsa centrelor de colectare sa fie nevoiti mii de crescatori de vite sau oi sa sa dea laptele animalelor sau sa il arunce pe camp. Si exemplele sunt infiorator de multe acum despre lucruri care nu merg, dar cu solutii clare si unele imediate, de rezolvat chiar si din Opozitie!”, scrie Rareș Bogdan, pe Facebook.