Rareș Bogdan, despre Laura Codruța Kovesi: 'Populația o admiră, se raportează la ea. E un simbol al luptei anticorupție. PSD și-a semnat implozia'

Realizatorul TV Rareș Bogdan acuză PSD că prin citarea Codruței Kovesi sfidează Comisia Europeană, având ca scop blocarea anchetelor privind folosirea banilor europeni și fiind, totodată, un act de răzbunare, a postat Rareș Bogdan.

„Aici nu vorbim de un om, de obligatia unui cetatean de a se prezenta in fata Justitiei. Chestiunea “Kovesi” are in acest moment alte conotatii, blocarea unui roman de a ocupa o fuctie cheie la nivel european. Aici e vorba de Romania si cum arata in Europa aceasta tara. Atacarea Laurei Codruța Kovesi este un atentat de tip mafiot și are potențialul de a prăbuși PSD sub 15%. Populația o admiră, se raportează la ea, Laura Codruța Kovesi este un simbol al luptei anticorupție. Românii vor simți mai mult decât oricând că sunt luați de fraieri și nu vor tolera asta. PSD a trecut linia roșie. PSD tocmai și-a semnat implozia. Parlamentul european, statele din consiliul UE vor sanctiona dur terorismul asupra celei care a fost lăudată, apărată, premieată în intreaga lume pentru activitatea ei. Ce a facut PSD acum este o dovadă că nici statele GRECO, nici Comisia de la Venetia, nici rapoartele MCV nu erau niste aberații. Prin citarea Laurei Codruta Kovesi, PSD sfidează, pur si simplu, Comisia Europeană. Care e miza? Blocarea Laurei Kovesi, care ar gestiona anchetele asupra folosirii banilor europeni. Un act de razbunare, totodată. Târârea lui Kovesi într-un asemenea dosar e o dovadă că grupul infracțional din PSD avea și are ceva de ascuns și se apără. Dacă Kovesi nu ar fi periculoasă, nu ar acționa împotriva ei în continuare. S-ar fi mulțumit cu mazilirea de la DNA. Dar e în continuare periculoasă. Investigarea cheltuirii banilor europeni nu trebuie făcută, asta vor ei să blocheze. Pretextul, faptele discutabile, chiar reprobabile ale câtorva procurori care și-au depășit mandatul, care s-au crezut mici Dumnezei, este prea cusut cu ață albă. Cine a greșit, să plătească! Dar să nu confundăm lucrurile! Candidatura doamnei Kovesi, susținerea de care se bucură în rândul colegilor europeni e onorantă pentru România. Aici nici macar nu mai este vorba strict de Kovesi, e vorba de Romania.

Este a doua greșeală de nătărăi făcută in ultimele luni de PSD, (aici nu mai este vorba doar de Dragnea ci de intregul PSD), după reprimarea violentă a mitingului din 10 august. Vom asista la o prabusire spectaculoasa. Una ca in Zorba. Razbunarea PSD este evidenta si nu are rost sa le spunem ca e arma prostilor si infamilor” a scris Rareș Bogdan pe pagina sa de socializare în contextul citării Laurei Cidruța Kovesi la Secția de Investigare a Magistraților, în calitate de suspect, exact în ziua în care era așteptată la Bruxelles pentru a sușine interviul pentru funcția de Șef al Parchetului European.