Rareș Bogdan vorbește despre SCANDALUL din PNL București: 'Partidul va intra în tranșee, în luptă. Nu am motive de teamă'

În PNL este un război intern, între mai multe tabere! Cel care a ieșit la suprafață miercuri este cel dintre Ludovic Orban și președintele PNL București, Cristian Bușoi, care a mai ars o bătălie. Coordonator al campaniei PNL pe București și mână dreaptă a lui Bușoi, Alexandru Nazare, a decis să renunțe la funcție, acuzând conducerea centrală că prin atacurile la adresa filialei PNL București nu fac decât să scadă scorul electoral.

Totul a explodat, după ce Rareș Bogdan a criticat PNL București pentru lipsa de implicare în campanie și pentru absența panotajului electoral. Miercuri seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, Rareș Bogdan a lăudat filiala liberală a Bucureștiului.

”Nu pleacă nimeni. E o chestiune care se întâmplă în orice partid.Nu e nimic grav ce se întâmplă. În marea majoritate a PNL București e o mobilizare exemplară. Nu am fost în PNL Sector 3, dar peste tot. PNL are cel mai puternic afișaj din București, nu sunt nemulțumit, partidul va intra în tranșee, în luptă. Nu am motive de teamă. Nu îmi doresc nicio funcție în partid.”, a declarat Rareș Bogdan.

