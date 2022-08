Rareș Bogdan, despre dosarul 10 August: 'O parte a sistemului se protejează pe sine!'

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan se arată dezamăgit de soarta dosarului 10 August.

„10 August necăjit, după 4 ani. Amărăciune, dezamagire și multe întrebări. Cine-ar fi crezut că este atât de greu să schimbi năravurile dintr-o țară unde sistemul a creat categorii de neatins? Eu, nu.

Eu chiar credeam în democrație și stat de drept. Mai cred și acum, dar știu că e cumplit de greu. Și de nedrept.

Acum 4 ani eram bucuros că sunt contemporan cu dovada vie că țara, prin oamenii ei minunați, are anticorpi la ticăloșie, ipocrizie, corupție. Eram convins că după eșecuri tulburătoare, scandaloase, precum dosarul Revoluției sau al Mineriadei, Justiția va oferi publicului satisfacția de a vedea pedepsiți vinovații pentru acele abuzuri evidente. Câtă naivitate… o parte a sistemului se protejează pe sine, iar oamenii mai visează, uneori, la dreptate. Mă număr printre ei.

Dar cred că nu trebuie să abandonam speranța. Remember? “The day we give is the day we die”, a precizat Rareș Bogdan, pe pagina sa de Facebook.

Vezi și: Constatarea premierului: 'Au trecut patru ani de la protestul din 10 august. Vom pune la dispoziţia Justiţiei tot ceea ce este necesar' - VIDEO

Aproximativ 100.000 de oameni s-au adunat în Piața Victoriei în 10 august 2018 în încercarea de a opri modificările PSD asupra justiției. A fost o manifestație împotriva Guvernului Viorica Dăncilă, care s-a încheiat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă ale jandarmilor. Peste 700 de oameni au făcut plângeri penale după ce au fost loviți de jandarmi sau au inhalat gaze lacrimogene. Dosarul penal s-a plimbat între parchete și instanțe. Nimeni nu a plătit.