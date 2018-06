Rareş Bogdan a EXPLODAT pe Facebook! Jurnalistul cere DEMISIA ministrului Educaţiei după un fake news

Jurnalistul Rareş Bogdan îi cere demisia actualului ministru al Educaţiei. Totul după ce în presă a apărut o fotografie în care fiica ministrului Valentin Popa apare alături de mai mulţi prieteni, iar imaginea este inscripţionată 'baftă, fraierilor, noi ştim deja subiectele", cu referire la examenul de Bacalaureat.

"Imi amintesc de nopti nedormite, de emotii peste emotii, de stresul meu si al familiei mele, de zilele acelea calduroase de iunie 1994... Dadeam BAC-ul. Am invatat, am invatat, am invatat si am luat si cu ajutorul Bunului Dumnezeu, patru note de 10 si un 8 la cele cinci probe ale Bacalaureatului. AMINTIRI...

Ce am citit acum m-a revoltat cu atat mai mult, dupa o astfel de informatie ar trebui sa demisioneze imediat MINISTRUL EDUCATIEI! Este o sfidare, o bataie de joc la adresa sutelor de mii de copii, parinti, frati, bunici, profesori implicati unii direct, altii indirect in ceea ce inseamna “Bacalaureat2018”. Unde a ajuns tara aceasta, Doamne? Odraslele sfertodoctilor si agramatilor au ajuns sa sfideze o tara intreaga! #josciumarosie", a scris Rareş Bogdan pe Facebook.

Ministrul Educaţiei a dezminţit informaţiile apărând în presă, susţinând că imaginea a fost modificată prin adăugarea textului.