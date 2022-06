Rareș Bogdan, despre controversele privind legile securității naționale: 'SRI nu doreşte să reînvie practici demult apuse'

„Liderii coaliţiei nu sunt nişte păpuşi gonflabile şi nu vor vota ca soldaţii de teracotă”, a declarat Rareş Bogdan, în emisiunea OFF/OnTheRecord realizată de jurnalista Sorina Matei, la Aleph News, relatează Mediafax.

Iată principalele declarații:

„Nu ştiu cine a scris legile securităţii naţionale. Legile sunt sub directa oblăduire a Guvernului României”

„Nu cred că Eduard Hellvig vrea să revină în câmpul tactic în zona de Justiţie”

„Nu sunt de acord cu imunitatea ofiţerilor de informaţii. (...) Sunt de acord că ofiţerii SRI nu pot face cercetare penală”

„Sunt absolut convins că variantele de lucru vor fi amendate. Vreau să cred că oamenii îşi dau seama că nu fac legile acestea pentru 1 an, 2 sau 3 ani. Toate ţările democratice au control pe serviciile de informaţii”

„Să sperăm că ritul nou al CCR va fi mai deschis”

„În ianuarie 2022, bătălia din interior dusese PNL la 14%. În 2024, PNL va lua în alegeri mai mult decât a luat în 2020”

„Justiţia să-şi facă treaba în dosarul 10 august”

„Poate o întrebaţi pe doamna Scutea cum au ieşit date dintr-un dosar (...) Nu cred în compromiterea doamnei Şercan de către instituţiile statului”

„Dacă ne uităm la USR, noi suntem campionii absoluţi ai lucrurilor bine făcute. Orban este doar o mică aripioară, are 13 parlamentari. Am făcut bine că am produs schimbarea cu Florin Cîţu. Florin Cîţu rămâne preşedintele Senatului. Florin Cîţu a excelat la ministerul Finanţelor. PNL este un partid greu de condus, trebuie disciplină. În PNL trebuie rigurozitate, sistem şi aplecare spre conducere piramidală. Schimbarea lui Cîţu cu Ciucă a fost o revoluţie de catifea. În ianuarie 2022, bătălia din interior dusese PNL la 14%. În 2024, PNL va lua în alegeri mai mult decât a luat în 2020. Noi avem un parteneriat asumat cu Klaus Iohannis. Miniştrii nu vin nici din Pădurea Băneasa, nici din Dealul Cotrocenilor”, a declarat Rareş Bogdan, în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, despre situaţia din PNL.

Despre plagiatul de care este acuzat premierul Nicolae Ciucă, cazul Emilia Şercan şi controversele din jurul lui Lucian Bode, ajuns secretar general al PNL, Rareş Bogdan a afirmat:

„Bode a declanşat primul control cu ameninţările primite de la Academia de Poliţie. Bode nu este implicat, cu siguranţă, în cazul de compromitere a doamnei Şercan. Poate o întrebaţi pe doamna Scutea cum au ieşit date dintr-un dosar. Eu ştiu că documentele au ieşit de la Parchet. Nu cred că Lucian Bode ar da un ordin de supraveghere sau de compromitere a unui jurnalist. Am discutat cu Ciucă de plagiat, a zis că are toată deschiderea. Nu poţi să-i conteşti cariera domnului Ciucă. Nicolae Ciucă nu are nimic de ascuns. Nu cred în compromiterea doamnei Şercan de către instituţiile statului. O să o sun pe Emilia Şercan. E un caz care n-are necunoscute în ce priveşte implicarea premierului sau a ministrului de interne. (...) Pe Schengen, comisarul pentru afaceri interne al UE şi-a schimbat poziţia faţă de România. Statul român este suficient de puternic, de la intelligence la minister de interne, pentru ca românii să se simtă în siguranţă”.

În ceea ce priveşte Legile securităţii naţionale şi multele controverse privind extinderea puterilor serviciilor de informaţii dar şi restrângerea drepturilor şi libertăţilor românilor, Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte al PNL, spune că nu este de acord cu unele prevederi iar proiectele legislative care au apărut public trebuie amendate:

„Eu strigam „Jos Iliescu” la Cluj, în 1996, cu domnul Hellvig. M-am bătut pentru libertate. Legile securităţii naţionale n-au ajuns la liderii coaliţiei.

După modelul SUA, UK şi cel Francez, trebuie să existe un control parlamentar extrem de puternic asupra serviciilor. Trebuie să existe un control de legalitate şi al celor aleşi asupra funcţionării serviciilor de informaţii. Nu ştiu cine a scris legile securităţii naţionale. Legile sunt sub directa oblăduire a Guvernului României. Legile securităţii sunt doar variante de lucru. Nu cred că Eduard Hellvig vrea să revină în câmpul tactic în zona de Justiţie.

Au ieşit în spaţiul public doar nişte variante de lucru. Eu voi propune să mergem pe sistemul britanic. Este foarte bine că legile au fost aduse în spaţiul public.

Nu sunt de acord cu imunitatea ofiţerilor de informaţii. Excesele nu fac bine nici lor, nici societăţii. Sunt lucruri care pot fi reglate în legile securităţii naţionale. Sunt convins că SRI, SIE, SPP, DIPI nu vor dori să iasă din cadrul legal. Cred că şefii serviciilor de informaţii, în frunte cu SRI, nu vor dori să încalce Constituţia României. SRI nu doreşte să reînvie practici demult apuse. Sunt absolut convins că variantele de lucru vor fi amendate. Vreau să cred că oamenii îşi dau seama că nu fac legile acestea pentru 1 an, 2 sau 3 ani. Noi suntem cei care legiferăm. Liderii coaliţiei nu sunt nişte păpuşi gonflabile şi nu vor vota ca soldaţii de teracotă. Toate ţările democratice au control pe serviciile de informaţii. SRI, SIE, STS, SPP nu au de ce să se întoarcă sau să construiască câmpuri tactice. Sunt de acord că ofiţerii SRI nu pot face cercetare penală. Dar să dăm totuşi instrumente celor care trebuie să se ocupe de securitatea naţională a României”.

Întrebat despre promisiunea din campania electorală privind tăierea tuturor pensiilor speciale, prim – vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a declarat următoarele în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News:

„Pe 28 ianuarie 2020, a trecut legea de tăiere a tuturor pensiilor speciale. Am venit cu impozitarea pensiilor speciale, am venit cu legea tăierii pensiilor parlamentarilor. Contributivitatea trebuie să fie dominantă în situaţia pensiilor speciale. Am tăiat de 3 ori pensiile speciale, de 3 ori au fost anulate. (...) Justiţia să-şi facă treaba în dosarul 10 august. (...) Să sperăm că ritul nou al CCR va fi mai deschis. (...) Am slăbit vreo 2 kilograme în această emisiune”.