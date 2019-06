Rareș Bogdan DINAMITEAZĂ PNL: 'Alegerea Ralucăi Turcan pentru șefia Camerei Deputaților, abordată cu superficialitate'

Rareș Bogdan toarnă sare pe rană după ce PNL a pierdut cursa pentru șefia Camerei Deputaților. Liberalul susține că desemnarea Ralucăi Turcan ca și candidat al PNL și al partidelor de Opoziție a fost abordată cu superficialitate.

Citește și: FOTO Ce arsenal avea asupra sa UCIGAȘUL polițistului din Timiș când a fost prins de oamenii legii

"In al doilea rand, PNL a jucat foarte prost alegerea celui de-al treilea om in stat. Raluca Turcan a fost lasata singura, a negociat cat a negociat, dar trebuia sustinuta de lidershipul complet al partidului. Dar negocierile nu le face doar presedintele partidului. Fiecare grup politic are niste oameni care negociaza. De exemplu, UDMR nu negociaza la fel de bine cu dl Orban cum negociaza cu dl Blaga. Pro Romania nu negociaza la fel de bine cu dl Orban cum negociaza cu alt lider, vicepresedinte. Cred ca nu s-a inteles foarte bine importanta acestei pozitii in statul roman. Si cred ca a fost abordata cu superficialitate alegerea de la Camera", a declarat Rareș Bogdan pentru Ziare.com.