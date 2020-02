Rareș Bogdan îl dă de gol pe Klaus Iohannis: Ce o să anunțe președintele

Rareș Bogdan a declarat, joi seara, la România TV, că președintele Klaus Iohannis îl va propune tot pe Ludovic Orban premier, iar noua echipă guvernamentală va fi... cea veche.

”Președintele va sta în haina constituțională. Noi nu avem ce să le reproșăm miniștrilor noștri. Dacă am schimba miniștrii, atunci am intra în retorica celor de la PSD. Am vorbit cu Ludovic Orban înainte de a intra la consultări și mi-a spus că va propune aceeași echipă guvernamentală. Nu avem de ce să o schimbăm.”, a declarat Rareș Bogdan.

Klaus Iohannis urmează să anunțe, la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, concluziile consultărilor cu partidele parlamentare și premierul propus.