Rareş Bogdan le cere profesorilor să se sacrifice, deși au fost abandonați de Guvern: 'Cum medicii şi poliţiştii au fost în prima linie, acum e rândul lor'

Rareş Bogdan a vorbit la România TV despre începutul anului şcolar, unde a relatat că el a optat pentru cursurile desfăşurate în clasă pentru copilul său.

Liderul PNL le-a cerut profesorilor, cărora Guvernul Ludovic Orban a refuzat să le ofere drepturile salariale de la 1 septembrie, prin care lefurile trebuiau majorate, să intre în prima linie, ca medicii și polițiștii, care au beneficiat atât de majorări de venituri, precum și de obiecte sanitare de protecție.

"Eu imi duc copilul la scoala si am optat pentr a face scoala in clasa. In Romania, 73% au optat pentru scoala in clasa, 14% exclusiv online si restul mixt. Responsabilitatea este impartita intre guvern si autoritati locale, este o problema de solidaritate. Copiii trebuie sa inceapa scoala, nu putem rata o generatie. Am vazut tot felul de pozitii ale unor politicieni mai mult sau mai putin umblati la scoala. Eu ii rog pe profesori sa fie atenti, pentru ca provocarile sunt si pentru ei. Cum au fost medicii si poloitistii in prima linie, acum e randul lor sa fie in prima linie, avem nevoie de ei. Un popor needucat, indobitocit, e mai usor de manipulat.", a afirmat Bogdan.

Rareş Bogdan crede că responsabilitatea dotării copiilor şi cadrelor didactice cu măşti şi alte materiale nu ar trebui să fie exclusiv a guvernului.

"Sigur ca e ochestiune care merita discutata. Pentru copiii din familii cu situatie precara ar fi o masura buna. S-au licitat 82.000 de tablete. Sincer, considerati ca copilul dvs are nevoie ca guvernul sa-i asigure masca? Administratia orasului sau a scolii sa gaseasca formulele necesare. S-a cerut mereu autonomie, dar autonomia nu merge intr-o singura directie.", este de părere Rareş Bogdan.

Vicepreşedintele liberal a fost întrebat şi despre o declaraţie în care a spus că şi-ar dori ca procurorii să fie mai curajoşi.

"Nu e o chestiune de ordin, ca nu-mi permit. Cred ca hotii trebuie sa stea la puscarie, dar si procurorii care fac abuzuri sa plateasca. Eu am vazut ani in sir ca politicienii sunt extrem de corupti, iar acum vad ca nu mai e coruptie. Ori asa, ori institutiile statului se odihnesc. Nu exista ingerasi, nu exista alb si negru. Autoritatile statului, ori au gresit atunci, cand spuneau ca toata lumea e corupta, ori acum se odihnesc.", a încheiat Rareş Bogdan.