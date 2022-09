Rareş Bogdan: 'Dacă am fi reuşit să reinstaurăm monarhia după 1990, situaţia României era azi cu totul alta'

Europarlamentarul Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte PNL, a făcut sâmbătă o pledoarie pentru monarhie, în emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, scrie News.ro.

„România, de-a lungul timpului, nu a profitat de multe lucruri. Faptul că actualul Rege Charles şi-a achiziţionat o casă în Viscri nu e puţin lucru, faptul că iubeşte Transilvania şi că a vorbit de Transilvania, faptul că, la un moment dat, presa cea mult mai inteligentă decât politicul şi decât intelligence-ul în această ţară, în ultimii 32 de ani, a proiectat, la un moment dat Charles de România – vă amintiţi probabil acel moment – nu e puţin lucru. Dar, din păcate, nimeni nu a ştiut să joace acest rol al prinţului Charles pentru ceea ce înseamnă România şi promovarea României, nu doar a Transilvaniei şi Bucovinei, şi să sperăm totuşi că în acest moment, în care pentru următorii ani va fi monarhul uneia dintre cele mai importante trei ţări la nivel global, România să conteze mai mult şi viitorul rege Charles să-şi amintească mai mult de plaiurile idilice de la Viscri”, a afirmat Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan a povestit că s-a întâlnit cu noul rege al Marii Britanii în urmă cu nici două luni, când Alteţa Sa a făcut o vizită la Guvern, la invitaţia premierului Nicolae Ciucă.

Rareş Bogdan este de părere că, după domnia Reginei Elisabeta, succesorilor acesteia le va fi „foarte greu să se ridice” la nivelul la care aceasta şi-a îndeplinit atribuţiile, el subliniind că importante sunt tradiţia şi continuitatea.

„Dacă am fi reuşit după 90, dacă securiştii nu ar fi fost atât de puternici şi comuniştii şi am fi reuşit să reinstaurăm monarhia, situaţia României astăzi era cu totul alta şi noi redeveneam una din primele cinci ţări ale Europei. Am ratat acel moment şi propaganda a 50 de ani de cum a plecat regele cu vagoanele de aur şi cu tablouri, toată această propagandă proletcultistă de tip ceauşist a fost extrem de nocivă pentru români”, a argumentat el.

Rareş Bogdan a mărturisit că în ani 1990 a ”purtat mult coroana în piept”, fiind convins că perioada în care România a fost monarhie a fost cea mai bună pentru ţară.