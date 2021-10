Rareș Bogdan: Nu se pune problema depunerii mandatului de către Nicolae Ciucă

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan spune că nu se discută despre renunțarea de către Nicolae Ciucă la formarea noului Guvern.

„Eu am fost la Guvern toată seara să definitivăm programul de guvernare pe cele 19 capitole. Am avut de inchis capitolele Transporturi, Finante, Economie si Sanatate. Am compatibilizat programul PNL cu UDMR si urmeaza ca premierul desemnat sa prezinte programul in Parlament (...) Vreau sa anulez orice speculatie, nu se pune problema de depunere a mandatului, cred ca parlamentarii vor fi responsabli, situatia Romaniei este exceptionala, presiunea pe sanatate este fara precedent. Le cerem tuturor responsabilitate”, a declarat Rareș Bogdan, luni seară, la Profit.ro.

„Suntem hotărâți, Guvernul Ciucă se va prezenta în Parlament și va cere votul de învestitură. Vreau să văd cum parlamentarii nu vor vota un general al armatei române și vor prefera jocuri meschine”, a adăugat prim-vicepreședintele PNL.

