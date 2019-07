Prima REACŢIE a opoziţiei. Rareş Bogdan, după numirea lui Geoană în conducerea NATO: 'Singura noastră şansă este să priceapă lumea că suntem deschişi la minte'

Rareş Bogdan, liderul delegaţiei europarlamentarilor români din PPE, reacţionează la desemnarea lui Mircea Geoană în funcţia de adjunct al secretarului general al NATO.

"Orice roman care ocupa o funcție importantă la nivel internațional aduce un plus României. Singura noastră șansa este priceapa lumea ca suntem deschiși la minte și serioși in orice poziție la nivel european sau internațional, poziție in instituții publice sau in corporații private", scrie Rareş Bogdan pe Facebook.

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a decis să-l numească pe Mircea Geoană în funcţia de adjunct al secretarului general, informează un comunicat postat miercuri pe site-ul NATO. El îşi va ocupa postul la jumătatea lui octombrie 2019. Geoană o va înlocui în funcţie pe Rose Gottemoeller din SUA, care ocupa această poziţie din octombrie 2016.