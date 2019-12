Rasismul în fotbalul european în 2019 - Cum a fost afectată România

Fotbalul european a fost marcat în 2019 de mai multe cazuri de rasism în 2019, an în care mai mult ca oricând jucătorii s-au hotărât să ia atitudine faţă de manifestările suporterilor şi au apărut campanii noi, unele controversate potrivit news.ro

Fie că au ales că părăsească terenul, cum a procedat Mario Balotelli în Italia, la 3 noiembrie, să trimită mingea în tribună, ca brazilianul Taison în Ucraina, la 10 noiembrie, sau să plece la vestiare, ca olandezul Ahmad Mendes Moreira la 17 noiembrie, jucătorii de culoare par să fi ajuns la concluzia că trebuie să atragă atenţia asupra amplorii fenomenului, autorităţile neluând decizii radicale în astfel de cazuri.

Antrenori din Premier League s-au declarat dispuşi să îşi retragă jucătorii de pe teren în cazul unor insulte rasiste, după ce Raheem Sterling s-a plâns de atitudinea rasistă a publicului din Podgorica, la meciul Muntenegru – Anglia, din luna martie.

În aprilie, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a făcut un apel către federaţii, ligi şi cluburi, să adopte “procedura în trei paşi” în cazurile de rasism la meciuri, conform căreia jocurile pot fi chiar abandonate. “Rasismul trebuie să înceteze. Full stop”, a spus el atunci. Conform procedurii “în trei paşi”, arbitrii au autoritatea de a întrerupe mai întâi meciul şi a cere să se facă un anunţ la staţia de amplificare pentru a se înceta comportamentul discriminatoriu, apoi să suspende meciul până când comportamentul discriminatoriu va înceta, după al doilea anunţ la staţie, şi în cele din urmă, dacă nu încetează manifestările discriminatorii, pot decide ca meciul să fie abandonat.

Câteva luni mai târziu, în octombrie, şi preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a luat atitudine, anunţând că forul continental este hotărât să facă totul pentru a elimina rasismul din fotbal. El a făcut această promisiune după incidente grave petrecute la meciul Bulgaria - Anglia, de la Sofia, din preliminariile Euro-2020, joc întrerupt de două ori din cauza insultelor rasiste care i-au vizat Tyrone Mings, Marcus Rashford şi Raheem Sterling.

O propunere în lupta împotriva rasismului pe stadioane a venit, tot în octombrie, din partea preşedintelui Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina. Acesta a propus folosirea asistenţei video pentru arbitraj (VAR) în depistarea spectatorilor care proferează jigniri rasiste pe stadioane.

Recent, la un meci din decembrie, Paul Pogba le-a cerut colegilor de la Manchester United să poarte brăţări cu mesaje antirasism: “Nu rasismului”, “Suntem unul”.

În primele două ligi din Olanda, la meciurile dintr-o etapă s-a recurs la un protest inedit faţă de rasism: jucătorii au rămas imobili pe toate stadioanele, timp de un minut, în prima repriză, iar pe ecranele arenelor a fost proiectat un mesaj antirasism.

Cea mai controversată campanie antirasism din fotbalul european a fost cea din Serie A, lansată în decembrie, care a inclus o lucrare de artă în care apăreau trei maimuţe. Lucrarea a fost primită cu ostilitate pe reţelele de socializare. Administratorul delegat al ligii italiene de fotbal, Luigi De Servio, şi-a cerut scuze după valul de critici, iar autorul lucrării, Simone Fugazzotto, a spus că ideea sa a fost înţeleasă greşit şi este necesar să li se ceară iertare celor care au nevoie de ajutor, dar şi celor pe care lucrarea i-a enervat. “Voiam să fie ceva puternic. Merg deseori la stadion, fanii ţipă ca maimuţele către jucătorii de culoare şi aruncă cu banana spre ei. Am asistat la astfel de momente şi, atunci când am fost abordat, am decis să fac maimuţe cu toţi: maimuţa caucaziană, maimuţa asiatică şi maimuţa africană. Ideea iniţială era că ‘suntem cu toţii maimuţe’. Dar există o limită, pentru că era nevoie de o explicaţie scrisă. O lucrare de artă trebuie să vorbească fără cuvinte”, a afirmat artistul.

România a fost marcată în ceea ce priveşte rasismul în fotbal în 2019 de două controverse: cazul Bancu – De Nooijer şi cazul Isak (România – Suedia).

- La 1 octombrie, fundaşul olandez al echipei FC Viitorul, Bradley De Nooijer, a acuzat, într-un comunicat, "atitudinea ofensatoare, jignitoare, rasistă a lui Nicuşor Bancu" de la meciul cu Universitatea Craiova, considerând că "este inacceptabil ca în 2019, într-o ţară a Uniunii Europene, să existe un astfel de comportament faţă de un coleg de joc". Nicuşor Bancu l-ar fi înjurat Bradley De Nooijer la meciul contând pentru etapa a XI-a a Ligii I.

"Când voiam să intru în vestiar am fost oprit de arbitrul de centru şi mi-a spus că sunt eliminat pentru că aş fi adus injurii arbitrului de tuşă. A fost o altercaţe şi Bancu i-a spus lui Bradley De Noojier: Du-te în aia mă-tii de negru împuţit! I-am spus arbitrului că nu e nomral să se întâmple aşa ceva. Iar la pauză, centralul mi-a spus că domnul Şovre i-a spus că i-am adus injurii. Nu pot să înţeleg, sunt un antrenor coleric", a declarat atunci antrenorul Cătălin Anghel, de la FC Viitorul.

Jucătorul Nicuşor Bancu a afirmat că nu ţine minte nimic, dar şi-a cerut scuze: "Nu cred că am spus aşa ceva. A fost un clinci ca la fotbal, m-am băgat, au fost înjurături, dar nu cred că a fost aşa ceva. Dacă am greşit, îmi cer scuze, dar am fost puţin nervos şi poate de asta am zis ceva".

- La 15 noiembrie, reprezentativa României a fost învinsă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), de Suedia, în preliminariile Euro-2020, meci oprit pentru scurt timp de arbitru în minutul 81, acuzându-se scandări rasiste din tribune. UEFA a deschis la 6 decembrie o procedură împotriva FRF pentru rasism. La 14 decembrie, FRF a anunţat că UEFA a decis că nu au existat manifestări rasiste la România – Suedia.

“După partida din noiembrie, în urma unor declaraţii din tabăra suedeză, UEFA a decis să numească un inspector disciplinar care să ancheteze cazul de la Bucureşti. Acesta a discutat cu doi dintre jucătorii Suediei, ambii susţinând că s-au auzit scandări rasiste. De asemenea, a găsit înregistrări în care fotbalistul Alexander Isak era apostrofat de suporterii români. Astfel, UEFA a decis să deschidă o procedură disciplinară pe această speţă. Juriştii FRF au avut la dispoziţie doar trei zile pentru a pregăti apărarea. În acest timp, s-au depus la dosar declaraţiile a trei dintre jucătorii noştri, s-au urmărit peste 250 de minute de înregistrări video şi s-au extras declaraţii din tabăra Suediei care au negat prezenţa rasismului, inclusiv cele ale selecţionerului Janne Anderson de la conferinţa de presă de după meci, când a declarat că nu a auzit astfel de scandări. În plus, s-a demonstrat că au existat doar huiduieli, iar acestea au fost prezente şi în momentele în care mingea nu se afla la jucătorul Alexander Isak. Un alt argument important prezentat la UEFA de Departamentul Juridic al FRF a fost faptul că niciodată în istorie nu am fost suspendaţi pentru manifestări rasiste cu direcţie către fotbaliştii de culoare. Federaţia Română de Fotbal a fost amendată în schimb cu 40.500 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice, aruncarea de obiecte în teren şi afişarea de bannere interzise”, a precizat atunci Federaţia Română de Fotbal.

Incidente rasiste care au afectat fotbalul în 2019 şi unele consecinţe:

12 ianuarie: Moise Kean (Juventus) a fost ţinta manifestărilor rasiste ale unor fani ai echipei gazdă, la un meci din deplasare cu Bologna, din Cupa Italiei. În aceeaşi zi, şi la partida Lazio – Novara au avut loc scandări rasiste, dar şi antisemite, cei care au avut astfel de manifestări fiind fanii echipei din Roma.

27 ianuarie: Scandări rasiste au avut loc la partida din Cupa Angliei Millwall – Everton. Gazdele au promis că în cazul în care vor fi găsiţi vinovaţi, fanii vor primi interdicţie pe viaţă de acces pe stadion.

18 martie: Chelsea Londra a depus plângere la UEFA, deoarece Callum Hudson-Odoi a fost victima unor insulte rasiste la un meci din deplasare cu Dinamo Kiev, din Liga Europa. Cei care l-au insultat pe jucători au fost un grup mic de suporteri ai echipei gazdă. Problema i-a fost semnalată arbitrului după fluierul final şi preşedintele şi secretarul clubului au discutat cu delegatul UEFA imediat după meci.

24 martie: Jucători din naţionala Angliei au fost ţinta insultelor rasiste la partida cu Muntenegru, din preliminariile Euro-2020.

2 aprilie: Fotbalistul echipei Everton, Moise Kean, atunci jucător la Juventus, a fost insultat de fani ai formaţiei Cagliari la un meci din Serie A.

8 aprilie: Troy Deeney (Watford) s-a plâns că a fost ţinta rasismului pe social media.

11 aprilie: Un filmuleţ cu fani ai echipei Chelsea cântând un cântec rasist la un meci din Liga Europa la Praga este condamnat de club şi trei fani primesc interdicţie de acces la meci. Şi Arsenal a deschis o anchetă care i-a vizat pe fanii săi, după ce Kalidou Koulibaly (Napoli) ar fi fost victima insultelor rasiste la o partidă din Liga Europa.

12 aprilie: Meciul Dijon – Amiens, din Ligue 1, a fost întrerupt cinci minute din cauza scandărilor rasiste. Căpitanul oaspeţilor, Prince Gouano se pregătea să execute un corner, în minutul 78, când a fost ţinta unor scandări rasiste din public. Jucătorii au reacţionat părăsind terenul. După cinci minute, ei au revenit şi jocul s-a reluat.

15 aprilie: MK Dons şi Tranmere au condamnat jignirile rasiste la adresa atacantului Chuks Aneke (Dons) de pe reţelele de socializare, iar Notts County a decis interdicţii pentru unii fani.

17 aprilie: Ashley Young (Manchester United) a fost ţinta atacurilor rasiste pe Twitter după ce echipa sa a fost eliminată din Liga Campionilor.

25 aprilie: Mijlocaşul francez al echipei AC Milan, Tiemoue Bakayoko, a fost vizat de scandări rasiste ale suporterilor formaţiei Lazio Roma, la un meci din semifinalele Cupei Italiei. "Această banană este pentru Bakayoko", au scandat fani ai oaspeţilor.

26 aprilie: Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA a decis ca naţionala Muntenegrului să dispute un meci de pe teren propriu cu porţile închise, din cauza comportamentului rasist al suporterilor la partida cu Anglia, din martie.

8 august: Organizaţia Kick It Out condamnă mai multe incidente rasiste din prima etapă a unor campionate. Fundaşul Cyrus Christie (Fulham) a afirmat că sora sa a fost lovită şi jignită. Echipa under 18 a QPR a ărăsit terenul în repriza a doua a unui meci amical din Spania cu AD Nervion, din cauza jignirilor rasiste.

14 august: Atacantul formaţiei Chelsea, Tammy Abraham, 21 de ani, a fost ţinta jignirilor rasiste pe reţelele de socializare după ce a ratat ultima lovitură de la 11 metri din Supercupa Europei.

18 august: Yakou Meite, jucător al echipei Reading, este victima insultelor cu caracter rasist după ce a ratat un penalti.

19 august: Mijlocaşul Paul Pogba a devenit ţinta atacurilor rasiste pe reţelele de socializare, după ce a ratat un penalti în meciul pe care echipa lui, Manchjester United, l-a terminat la egalitate, scor 1-1, în deplasare, cu Wolverhampton, în Premier League. Marcus Rashford a reacţionat spunând: “Dacă îl atacaţi pe el, ne atacaţi pe noi toţi”, însă a ajuns să fie şi el jignit.

23 august: Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA a decis sancţionarea cluburilor Glasgow Rangers şi Levski Sofia din cauza rasismului fanilor la meciuri din preliminariile Ligii Europa. Ca urmare a partidei Rangers – St Joseph’s FC, scor 6-0, din data de 18 iulie, din manşa secundă a primului tur preliminar al Ligii Europa, gazdele au primit sancţiuni din cauza scandărilor rasiste ale fanilor. Astfel, Rangers a disputat următoarea partidă de pe teren propriu cu stadionul parţial închis.

După meciul MFK Ružomberok - Levski Sofia, din 11 iulie, scor 0-2, din prima manşă a turului întâi preliminar, oaspeţii au fost vizaţi de proceduri disciplinare pentru un banner rasist şi pentru că echipa a primit cel puţin cinci cartonaşe. Gruparea bulgară a fost sancţionată cu disputarea următorului meci de acasă cu stadionul parţial închis.

2 septembrie: Atacantul belgian Romelu Lukaku a fost victimă a scandărilor rasiste la un meci pe care echipa lui, Inter Milano, l-a câştigat în deplasare, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Cagliari. Fanii gazdelor au imitat sunete de maimuţă în momentul în care Lukaku se pregătea să execute penaltiul prin care Inter a stabilit scorul final, în minutul 72. Jignirile au continuat câteva secunde după ce belgianul a trimis mingea în poartă, putând fi auzite pe transmisia în direct a televiziunii italiene. Lukaku a trimis o privire furioasă spre zona stadionului de unde au venit sunetele, apoi a fost îmbrăţişat de coechipierii săi. Meciul s-a reluat normal, arbitrul neintervenind.

7 octombrie: Aston Villa a condamnat un filmuleţ de pe social media în care fani cântă un cântec rasist cu referiri la jucătorii săi.

14 octombrie: Meciul Bulgaria – Anglia, din preliminariile Euro-2020, a fost întrerupt de două ori din cauza insultelor rasiste care i-au vizat Tyrone Mings, Marcus Rashford şi Raheem Sterling.

19 octombrie: Meciul Haringey Borough – Yeovil Town, din Cupa Angliei, a fost abandonat, după ce portarul gazdelor, Valery Pajetat, s-a plâns că a fost victima insultelor cu caracter rasist ale fanilor gazdelor. Jucătorii echipei Haringey au părăsit tereul în minutul 64, la scurt timp după ce Yeovil a înscris un gol. După scurt timp, clubul Haringey a anunţat că meciul a fost abandonat ca urmare a “abuzurilor rasiale”.

20 octombrie: Hearts şi Bristol City au deschis anchete după acuzaţii de jigniri rasiste din partea fanilor lor.

21 octombrie: Manchester United a evacuat un fan pentru insulte rasiste la un meci din Premier League cu Liverpool.

22 octombrie: UEFA a sancţionat Serbia cu disputarea unui meci cu porţile închise, din cauza comportamentului rasist al suporterilor la partida cu Portugalia, scor 2-4, din 7 septembrie.

29 octombrie: Echipa Bulgariei a fost sancţionată cu un meci fără spectatori şi altul cu suspendare, din cauza comportamentului rasist al fanilor la partida cu Anglia, din preliminariile Euro 2020. De asemenea, federaţia bulgară a fost amendată cu 75.000 de euro.

3 noiembrie: Mario Balotelli (Brescia) a trimis mingea în tribună în semn de protest după ce a fost ţinta jignirilor rasiste, la un meci cu Verona.

10 noiembrie: Căpitanul echipei Şahtior Doneţk, brazilianul Taison, a fost eliminat din derbiul cu Dinamo Kiev, pentru că a răspuns insultelor rasiste venite din tribună, la meciul din etapa a XIV-a a campionatului Ucrainei. Taison a faultat un adversar, apoi a devenit victima insultelor rasiste venite din tribuna oaspeţilor, în minutul 74 al meciului. Brazilianul le-a arătat degetul mijlociu fanilor şi a şutat o minge înspre sectorul de unde au fost proferate jignirile. Arbitrul a întrerupt partida cinci minute, timp în care jucătorii au mers la vestiare. Taison a părăsit terenul în lacrimi, dar îmbrăţişat şi consolat de jucători ai echipei din Kiev. Înainte de reluarea meciului, internaţionalul brazilian de 31 de ani, care evoluează în Ucraina din 2011, a primit cartonaşul roşu pentru reacţia sa, în minutul 82.

18 noiembrie: Procurorii olandezi au deschis o anchetă după un incident rasist produs la meciul FC Den Bosch - Excelsior Rotterdam, scor 3-3. Jucătorul Ahmed Mendes Moreira de la Excelsior a fost vizat de jigniri rasiste venite din tribune. El a părăsit terenul, iar arbitrul a întrerupt meciul mai multe minute. Din tribune s-a auzit "Zwarte Piet" (Petre cel Negru), o referire la însoţitorul Sfântului Nicolae (Moş Nicolae) în folclorul Ţărilor de Jos, un personaj cu pielea neagră ce îi înveseleşte pe copii, care ar fi provenit din rândul maurilor din Spania. Zwarte Piet a primit în ultimii ani conotaţii rasiste în Belgia şi Olanda.

5 decembrie: Cotidianul Corriere dello Sport a fost criticat intens pentru prima sa pagină, pe care apăreau titlul “Black Friday” şi fotografiile lui Lukaku de la Inter şi Smalling de la Roma.

7 decembrie: Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost arestat, fiind suspectat că a tulburat ordinea publică folosind jigniri rasiste la derbiul din Manchester.

21 decembrie: Millwall a anunţat că va coopera cu anchetatorii într-un caz de rasism la un meci cu Barnsley. La partida Tottenham – Chelsea, la staţia de amplificare s-au făcut trei anunţuri cu privire la jignirile rasiste, Antonio Rudiger (Chelsea) fiind ţinta rasismului suporterilor *ţipete de maimuţă).